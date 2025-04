Rapid a scos un punct prețios în deplasarea de la Cluj, însă nu a convins pe toată lumea. Adrian Iencsi, fost antrenor în Giulești, a remarcat lipsa de curaj a echipei în prima repriză, în special în fața unei adversare aflate în lupta directă pentru titlu.



Adrian Iencsi: "Am rămas surprins"



Adrian Iencsi s-a arătat dezamăgit de abordarea precaută a Rapidului în debutul partidei. Mai mult, a dezvăluit că a observat această "frică" încă din sezonul regulat.



„În majoritatea meciurilor din campionatul regular s-a întâmplat acest lucru. Aseară am văzut din nou această abordare, deși împotriva FCSB au făcut egal, cu Craiova au pierdut, dar totuși au jucat bine în acele meciuri. Cu Dinamo au avut inițiativă, încredere și curaj – și bineînțeles, a fost o victorie foarte importantă.



Aseară, însă, am observat din nou aceeași prudență. Mă gândeam că, fiind în play-off, ai putea fi mai dezinvolt, mai îndrăzneț – nu ai nimic de pierdut, te confrunți cu cele mai bune echipe. Rapid are un lot foarte bun, cu jucători de calitate, și chiar am rămas surprins, pentru că puteau să riște mai mult. Trebuia să aibă mai mult curaj, exact cum au făcut în repriza a doua. În schimb, prima repriză a fost… nu foarte spectaculoasă, nu foarte bună, mai ales din partea Rapidului”, a spus Iencși, la Sport Total FM.



CFR Cluj - Rapid București 1-1



CFR Cluj a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Leo Bolgado, care a marcat cu capul după un corner. Giuleștenii au reacționat timid în prima parte, cu o singură șansă clară semnată de Onea.



După pauză, schimbările lui Marius Șumudică au adus mai multă viață în atacul Rapidului, iar Mattias Kait a egalat după un assist excelent de la Claudiu Petrila.



Pe final, Rapidul putea da lovitura. Tobias Christensen a ratat o ocazie uriașă în minutul 90, singur cu portarul Otto Hindrich, iar Ignat a fost și el aproape de gol la un corner. În urma acestui meci, Rapid rămâne pe locul 6 în play-off, cu 28 de puncte, la șase de podium.