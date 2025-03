Fostul mare internațional român a semnat cu Sepsi până la finalul acestui sezon, dar cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. La prima conferința de presă, Dorinel Munteanu anunță că obiectivul din acest sezon este clasarea pe locurile 7-8, ceea ce ar oferi posibilitate disputării barajului pentru Conference League.

Dorinel Munteanu: "Vreau să văd respect și determinarea din partea jucătorilor mei"

Într-un interviu acordat în presa maghiară, Dorinel Munteanu a explicat ce vrea să vadă din partea jucătorilor de la Sepsi și s-a arătat încrezător în șansele echipei de a prinde barajul de Conference League.

"De obicei nu mă prezint în fața jucătorilor ca membru al Generației de Aur a României, dar nu ascund că am o experiență solidă atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Vreau să văd respect și determinarea din partea jucătorilor mei.



Începem un nou capitol acum la Sepsi și consider că am un lot care își poate atinge obiectivul. Poate că un blocaj mental a dus la această serie negativă de rezultate, dar voi încerca să elimin această problemă. Cu siguranță avem multă treabă, însă mă bucur că am această oportunitate.



Cele mai multe echipe antrenate de mine au practicat un stil de fotbal agresiv, bazat pe o bună pregătire fizică. Nu va fi diferit nici aici. Dacă arătăm dorință și determinare, sunt convins că nu vom avea probleme și că putem termina pe locul 7 sau 8, o poziție care ne poate duce inclusiv în Conference League", a spus Dorinel Munteanu, potrivit Nemzeti Sport.

Dorinel Munteanu preia Sepsi de pe locul 8, cu 21 de puncte și 8 etape rămase de disputat din play-out.

Dorinel Munteanu va debuta la Sepsi cu un meci pe teren propriu contra lui FC Hermannstadt, vineri, 28 martie, de la ora 20:30.

VIDEO Dorinel Munteanu, prezentat la Sepsi