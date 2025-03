Dorinel Munteanu a fost prezentat oficial la Sepsi, marți, într-o conferință de presă la care au mai fost prezenți patronul Laszlo Dioszegi și directorul sportiv Attila Hadnagy.

Dorinel Munteanu, antrenor la Sepsi: "Obiectivul e să jucăm barajul de Conference League. Suntem obligați să avem performanțe"



Fostul mare internațional român a semnat cu Sepsi până la finalul acestui sezon, dar cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. La prima conferința de presă, Dorinel Munteanu anunță că obiectivul din acest sezon este clasarea pe locurile 7-8, ceea ce ar oferi posibilitate disputării barajului pentru Conference League.

Dorinel Munteanu preia Sepsi de pe locul 8, cu 21 de puncte și 8 etape rămase de disputat din play-out.

Dorinel Munteanu va debuta la Sepsi cu un meci pe teren propriu contra lui FC Hermannstadt, vineri, 28 martie, de la ora 20:30.



"Sunt onorat să fiu numit astăzi antrenor principal al echipei Sepsi OSK. Mă bucur de încrederea pe care au avut-o cei care au luat decizia de a mă instala. Responsabilitatea mea e foarte mare, aceea de a readuce echipa Sepsi unde a fost nu cu mult timp în urmă.



Obiectivele noastre principale sunt acum cele 8 jocuri din play-out și clasarea pe locul de baraj pentru Conference League. Voi investi toată priceperea mea în a readuce încrederea jucătorilor. Sper să facă partide bune și să bucure oamenii din oraș. Sper să fie fanii prezenți la stadion în număr mare.

Sunt emoționat. Nu a trecut mult timp de când am părăsit Oțelul Galați. A venit această ofertă pe care o îmbrățișez cu foarte multă bucurie. Sunt convins că nu voi dezamăgi. Voi face tot posibilul să joace echipa și să bucure oamenii care vin la stadion.



De ce am ales Sepsi? Ca să fiu sincer, ofertele pe care le-am mai avut au venit foarte devreme și nu eram pregătit să merg la acele echipe. Întotdeauna m-am gândit și am respectat Sepsi. De ce am acceptat oferta? E un club serios, un club în care se dorește performanța. De aceea am spus că suntem obligați să obținem performanțe", a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu: "Am semnat un contract până la finalul acestui sezon cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane"

În cadrul conferinței de presă, Dorinel Munteanu a oferit detalii despre contractul semnat cu Sepsi și staff-ul pe care îl va avea la formația covăsneană.



"Nu prea vreau să vorbesc despre trecut. De azi ne gândim la viitorul apropiat și viitorul mai îndepărtat. Avem jucători valoroși, dar probabil au un blocaj mental pe care trebuie să îl găsesc. Am de muncă, dar sunt lucruri pe care trebuie să le discut cu băieții. Sunt convins că echipa va arăta mai bine cât mai rapid.



Sunt 3-4-5 echipe care se luptă pentru barajul de Conference League, dar mă concentrez mai mult pe ceea ce trebuie să facem noi și mai puțin ce fac celelalte. Obiectivul nostru trebuie îndeplinit, așa că toate problemele sunt la noi, nu la celelalte echipe. E un play-out foarte greu, dar totul depinde de noi de randamentul nostru, de implicarea noastră, de dăruire.



De obicei, eu nu fac calcule. Calculul cel mai simplu e primul joc. Dacă toți jucătorii gândesc la fel, vom reuși. Primul joc e cel mai important. Pas cu pas trebuie să ne atingem obiectivul.



Am semnat un contract până la finalul acestui sezon cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, în funcție de rezultate. Sper să stau cât mai mult la Sepsi. Voi veni cu doi antrenori secunzi, care au fost cu mine la Galați, Iorga Cătălin și Dorin Toma. În rest, ce am găsit la echipă", a spus Dorinel Munteanu.