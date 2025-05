Cele două echipe se vor întâlni în Bănie pe stadionul ”Ion Oblemenco”, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii României.



Denis Ciobotariu, declarație în forță înainte de Craiova - Rapid. Ce spune despre Alex Mitriță



Denis Ciobotariu, stoperul giuleștenilor, a evidențiat că se simte o presiune uriașă la Rapid, dar chiar și așa, echipa e pregătită să obțină o victorie în Bănie în fața Craiovei.



”Presiunea este întotdeauna la Rapid. Presiunea rezultatelor, presiunea că îmbraci tricoul Rapidului. Dar, pe lângă asta, avem și un meci important care trebuie să ne ducă mai aproape de Europa. Ne-am pregătit bine ca să scoatem un rezultat pozitiv.



Nu avem timp să fim descurajați. Într-adevăr, după meciurile negative, da, atmosfera nu poate fi veselă, însă acum ne-am revenit, să zic așa. Timpul e scurt, nu avem mult timp la dispoziție și trebuie să ne concentrăm pe meciul care vine.



Nu aș vrea să discut despre arbitraj. Noi avem treaba noastră din teren și mai departe, cine este în măsură, va vorbi despre arbitraj.



Calculele sunt strânse pentru cupele europene, dar mai sunt etape și încă credem în șansa noastră.



Într-adevăr, cu FCSB au fost două reprize diferite, în a doua am dominat jocul și am avut posesia. Nu știu, s-a și schimbat sistemul, dar nu știu câtă relevanță are. E de felul în care am intrat noi în teren. Am pierdut și mingea la al doilea gol. A fost lipsă de sincronizare. Sunt lucruri pe care noi jucătorii trebuie să le interpretăm mai bine.



Bineînțeles că va fi blocat, a mai fost blocat și în trecut. Important e să blocăm tot jocul Craiovei. Dar, într-adevăr, Mitriță este o mare parte din reușitele Craiovei”, a spus Denis Ciobotariu.