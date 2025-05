Dan Petrescu, ultimatum pentru Ioan Varga: ”Nu mai putem face ca anul trecut!” Cu ce l-a înțepat pe patronul lui CFR Cluj

Echipa pregătită de Dan Petrescu a primit vizita ”șepcilor roșii” pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, în derby-ul Clujului care a contat pentru etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii României.



”Bursucul” a analizat CFR - ”U” Cluj: ”Jucător excelent!”



Dan Petrescu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a ținut să-i felicite pentru că au reușit să obțină toate cele trei puncte din confruntarea cu ”U”.



Antrenorul l-a lăudat și pe Korenica, omul meciului, despre care a spus că e un jucător excelent care ar da totul pe teren și dacă ar juca pe postul de fundaș.



”Trecuseră trei meciuri din play-off în care nu câștigasem. Trei meciuri cu U pe care nu le-am câștigat. Pentru fani era important. Mă bucur că au plecat astăzi fericiți. Aveam nevoie astăzi de acest rezultat. Bineînțeles, și pentru jucători pentru moral.



Acum ne uităm spre ultimele meciuri, spre cupă și spre campionat. Atât timp cât matematic se poate face ceva, ne gândim și la campionat. Dar, mai întâi, noi trebuie să ne gândim la cupele europene.



Prima repriză a fost doar o echipă pe teren. Nici nu știu dacă au trecut de mijlocul terenului. În repriza a doua, jucătorii noștri au căzut un pic fizic, ne-am retras prea mult. Dar, îmi era dor de o victorie cu 1-0, grea.



Nu am niciun merit la un jucător. E meritul lor 100%. Pentru că, dacă l-ai cunoaște pe Korenica ca băiat, nu ți-ar mai trebui nimic. El e un jucător excelent. Korenica poate face și mai bine la anul. Poate juca și extremă. Cred că și dacă îl bagi fundaș joacă. Are o inimă foarte mare. A ieșit accidentat, sper că nu l-am pierdut. Așteptăm să vedem ce are la picior.



Vedem mâine ce se întâmplă. Și U Cluj, și Rapid, suntem acolo, într-o luptă pentru Europa. Locul 4 joacă baraj. Cred că nimeni nu vrea să termine pe patru, dar duce în Europa, deci e bine. Noi nu vrem prin cupă, pentru că acolo șansele sunt 50-50”, a spus Dan Petrescu.



Dan Petrescu, ultimatum pentru Ioan Varga: ”Nu mai putem face ca anul trecut!” Cu ce l-a înțepat pe patronul lui CFR Cluj



Spre finalul flash-interviului, Dan Petrescu l-a înțepat și pe patronul ardelenilor, Ioan Varga, care a vândut vara trecută jucători importanți de la club. Antrenorul a sugerat că, dacă CFR Cluj va păstra din fotbaliști și va mai face transferuri, atunci va face față și în cupele europene.



În acest sezon, CFR Cluj a părăsit cupele europene în play-off-ul pentru calificarea în grupele UEFA Conference League, după 1-3 la general cu echipa cipriotă Pafos.



”Dacă CFR Cluj va merge în Europa și va păstra jucătorii cei ma buni, nu ca anul trecut, și să mai luăm vreo cinci jucători buni, va face față 100%! Dar, nu putem să dăm jucătorii cum i-am dat noi.



I-am dat chiar înaintea meciurilor. Dacă echipa se va menține și va avea și jucători noi, eu cred că vom face față”, a mai punctat Dan Petrescu.



CFR Cluj amână sărbătoarea de titlu a FCSB-ului!



În cazul în care CFR Cluj și ”U” Cluj ar fi încheiat meciul la egalitate, atunci FCSB putea câștiga titlul la sfârșitul acestei etape dacă roș-albaștrii o învingeau luni pe Dinamo în derby-ul de pe Arena Națională.



Cum acest lucru nu s-a întâmplat, CFR Cluj a ajuns la 38 de puncte și se situează la patru lungimi în spatele liderului FCSB. Universitatea Craiova e pe locul trei cu 36 de puncte, iar ”U” Cluj rămâne pe poziția a patra cu 35 de puncte.



Rapid, cu 31 de puncte, și Dinamo, cu 30 de puncte, sunt codașele acestui play-off.