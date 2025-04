Moment rar cu Dan Petrescu (57 de ani), la interviul de după meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 2-0.

Apărut în zona mixtă, pentru interviul de după această victorie, lui Petrescu i-a scăpat și un zâmbit pe buze. Semn că a fost foarte mulțumit de o partidă pe care echipa sa o putea câștiga la o diferență și mai mare, având în vedere ce s-a jucat pe teren.

„Băieții merită felicitările. Până acum, au făcut un sezon excelent. Am și vorbit asta cu ei, astăzi, înaintea meciului cu Craiova. Am accentuat că nu mă așteptam să facă un sezon atât de bun, cu atât de mulți jucători veniți în vara trecută. Totuși, când mă uit înapoi, pot să spun că am fi meritat și mai multe puncte în clasament. Am avut multe puncte pierdute pe drum. Mai ales, în acest an. Victoria cu Universitatea ne dă moral, ne dă încredere. Putem spera la un meci foarte bun cu Rapid, etapa viitoare“, a spus Dan Petrescu.

Acesta a ținut să-l remarce pe Meriton Korenica (28 de ani), cu un gol și o pasă de gol în partida cu Craiova.

„Râdea lumea de mine, când am jucat cu Ballkani. Și uite că Rrahmani, Krasniqi și Korenica, toți la Ballkani când am jucat cu ei, au venit, ulterior, în campionatul românesc și și-au arătat calitatea. Iar Korenica e un jucător admirabil, capabil să joace oriunde. Cred că ar juca și fundaș, dacă îl pun acolo“, a spus antrenorul formației din Gruia.

Întrebat despre lupta pentru titlu, Petrescu a fost de părere că mai e mult până departe, având în vedere că mai sunt 7 etape din play-off.

„Avem un lot puternic din punct de vedere fizic și, dacă nu vor fi accidentări, arătăm bine! FCSB are prima șansă, dar până nu se va desprinde cineva, toate echipele din play-off pot spera la locul 1. Etapa viitoare va fi foarte importantă“, a încheiat „Super Dan“.