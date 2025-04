Mihai Stoica nu a stat prea mult pe gânduri și i-a transmis o replică acidă lui Cristi Balaj, după ce președintele celor de la CFR Cluj a criticat faza penalty-ului din partida FCSB – U Cluj, încheiată cu victoria roș-albaștrilor, scor 1-0.

După ce Balaj a susținut că lovitura de pedeapsă nu ar fi trebuit acordată, managerul general al FCSB l-a taxat fără menajamente, amintind de vremurile în care oficialul CFR-ului activa ca arbitru în Liga 1.

MM i-a dat replica lui Cristi Balaj



"Dar când se făceau în alți ani în favoarea altei echipe? (n.r. greșeli) Nu știu ce să zic. Aici am multe de comentat. În favoarea altei echipe se făceau niște greșeli…



În favoarea altei echipe se făceau an după an după an. Nu mă simt cu musca pe căciulă. N-am căciulă, chiar dacă mi s-ar impune. De lovit îl lovește.



E problema de intensitate, dar nicăieri nu scrie în regulament care e intensitatea. Dacă la 6 se dă, la 4 nu se dă? E discutabil.



Sunt multe opinii și e normal să fie așa. Cine n-are chef să câștigăm zice că nu e, cine are chef să câștigăm zice că e. Simion îl lovește pe Bîrligea. Nu îl mângâie, nu îl atinge, îl lovește.



Eu spun ce văd. Mâna e departe de corp și îl lovește. Nu e o atingere sau mângâiere. E o lovitură. De lovit îl lovește. Și lovește cu antebrațul, palma vine spre gât, nu îi dă o pălmuță, cum i-a dat Gele lui Pașcanu și s-a fluierat imediat.



Noi am marcat la Ploiești și deși nu avea legătura cu faza, Bîrligea l-a lovit pe Denis Radu și s-a anulat golul. Și atunci am zis că e normal să anuleze golul pentru că l-a lovit.



(n.r. – Balaj zicea că trebuia să fie penalty și aici, la faza dintre Chiricheș și Louis Munteanu. Ești de acord?) Nu sunt de acord. Poate când arbitra el CFR-ul", a spus Mihai Stoica la Primasport.



Cu două victorii și un rezultat de egalitate în primele trei etape din play-off, FCSB ocupă prima poziție în clasament cu 35 de puncte, fiind urmată în clasament de Universitatea Craiova.