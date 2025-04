CFR Cluj a închis etapa a patra cu 1-1 pe teren propriu cu Rapid, astfel că rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de FCSB, înainte de meciul direct, programat duminică, pe Arena Națională.



FCSB se poate distanța și mai mult în fruntea clasamentului în cazul unei victorii, astfel că bookmakerii o dau mare favorită la titlu, cu o cotă de 1.70. A doua șansă o are CFR Cluj, 3.5, urmată de Universitatea Craiova, cu o cotă de 4.5.



Chiar dacă a urcat pe locul patru, Dinamo nu are nicio șansă la titlu în opinia specialiștilor. Are o cotă de 50 și este la egalitate cu Rapid. Ultima șansă o are U Cluj, cu o cotă de 60.



Cum arată cotele pentru câștigarea titlului în Superligă:



FCSB - 1.70 CFR Cluj - 3.50 Universitatea Craiova - 4.50 Rapid București - 50 Dinamo București - 50 Universitatea Cluj - 60



Clasament etapa a patra din play-off:



1. FCSB - 36 de puncte



2. CFR Cluj - 34 de puncte



3. Universitatea Craiova - 33 de puncte



4. Dinamo - 29 de puncte



5. U Cluj - 29 de puncte



6. Rapid - 28 de puncte



Program etapa a cincea din play-off

Rapid - U Cluj, 19 aprilie, ora 20:00



FCSB - CFR Cluj, 20 aprilie, ora 20:00



Dinamo - Universitatea Craiova, 21 aprilie, ora 21:00