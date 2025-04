După două etape fără victorii în play-off, în care a pierdut cu CFR Cluj (0-2) și a remizat cu FCSB (0-0), Universitatea Craiova a prins, din nou, gustul succesului. Meciul cu Dinamo, câștigat cu 2-0, menține formația pregătită de Mirel Rădoi în lupta pentru titlu.

În partida disputată luni, ultima din etapa a 5-a din play-off, Alex Mitriță (30 de ani) a strălucit, încă o dată, stabilind scorul final cu reușita sa din minutul 62. Ajuns la interviul din zona mixtă, internaționalul oltenilor a fost întrebat despre șansele Universității la titlu. Auzind despre acest subiect, unul pe placul reporterilor, Mitriță a tras un semnal de alarmă.

„M-am întors la Craiova, ca să câștig un trofeu. Pentru asta muncim și, cu siguranță, vom avea șanse mari să câștigăm. Dacă ne gândim însă pe termen lung, atunci nu e bine! Trebuie să batem U Cluj acum. Doar la acest meci ne gândim, în momentul de față. Nu e ușor să te lupți pentru un trofeu, presiunea e imensă. De asta spun că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas“, a spus Mitriță.

El a analizat și victoria cu Dinamo și a felicitat stafful tehnic pentru strategia adoptată pentru această întâlnire.

„A fost o victorie așteptată, muncită. Am pregătit meciul foarte bine, Mister (n.r. – Mirel Rădoi) l-a gândit foarte bine cu stafful său. Am avut răbdare, am exploatat spațiile și, din fericire, am câștigat. De acum, ne gândim doar la meciul cu U Cluj de etapa viitoare“, a încheiat vedeta Universității.