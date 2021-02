(P) Sprintul lui Atletico spre titlu, un nou Dinamo – FCSB sau lupta tenismenilor din Australia? Tu ce preferi saptamana aceasta?

A doua saptamana a lunii februarie creeaza inflatie de evenimente sportive de cel mai inalt nivel.

de Gigi Stancu, Superbet

Fotbalul continua la foc automat cu partide restante, etape intermediare si meciuri din cupele interne. Tenisul mult asteptat isi cere drepturile si Australian Open a demarat in tromba, iar baschetul nord-american completeaza noptile albe ale pasionatilor. Iata cum sunt programate cele mai importante evenimente!

Deschide cont nou la Superbet si prinde cele doua surprize pe care ti le-am pregatit, special ca sa te bucuri la maximum de evenimentele sportive din aceasta perioada!

Atletico si Leeds inchid etapele. Cu tenisul treci noaptea alba

Ziua de luni este destinata unor partide de fotbal din campionatele tari, care incheie etapele din weekend. Astfel, Atletico Madrid nu vrea sa slabeasca ritmul in Spania si sa dea astfel sperante Barcelonei si Realului, iar o victorie cu Celta le-ar tine pe cele doua la 10 puncte in spate. Leeds oscileaza meciurile magice cu infrangerile neasteptate si e greu sa prevezi o infrangere acasa, dupa doua victorii in deplasare. Crystal Palace pare exact acea echipa britanica, gata sa mai ofere o surpriza in Premier League.

Tenisul si-a intrat deja in drepturi si ne bucuram de el chiar daca am pierdut romance dupa prima zi. Irina Begu este victima neasteptata a sarboaicei Stojanovic, iar Mihaela Buzarnescu n-a putut sa-i faca fata conationalei stabilite in Canada, Bianca Andreescu. Avem insa si vesti bune! Halep nu a discutat cu Cabrera si Simona e in turul 2, la fel ca si Sorana Carstea, invingatoare in fata Patriciei Tig. Ana Bogdan are meci greu cu D.R Collins, dar poate ajunge si ea acolo. Tsitsipas, Kokkinakis, Medvedev, Muguruza, Stosur si Azarenka joaca de asemenea la noapte. Fii cu ochii pe ei!

Marti joaca Realul din Madrid

Orice diferenta ar seta Atletico Madrid in clasament, Zidane e obligat sa castige fiecare meci, chiar daca la final nu castiga si titlul. E vorba aici despre postul sau de antrenor si nu poate abandona lupta, chiar daca baietii lui Simeone toarna plumb in picioarele rivalelor, prin constanta lor in rezultate. Getafe n-ar trebui sa puna probleme, dar asa am crezut si despre Levante, in urma cu doua etape si stim ce s-a intamplat.

Tot marti se joaca doua partide in FA Cup, printre care Manchester United – West Ham, 3 partide din Cupa Frantei (Lyon – Ajaccio cap de afis), dar si Petrolul – Poli Iasi, meci din optimile Cupei Romaniei. Noaptea de marti spre miercuri e ocupata de aceleasi doua povesti frumoase, cu care trebuie sa te obisnuiesti pentru urmatoarele doua saptamani: baschet nord-american si tenis de mare slem la Melbourne. Consulta aici oferta la zi pe Australian Open 2021!

Dinamo – FCSB pe repeat! Ajax – PSV, un clasic al Olandei

Miercuri ai din nou parte de Dinamo – FCSB, o partida care creeaza mereu emotii nebanuite, indiferent de context. Oaspetii au castigat la limita in campionat, saptamana trecuta, dar acum se joaca in Cupa si cainii cred ca au o sansa in plus. Petrea se gandeste sa-si menajeze dintre titulari, mai ales ca a pierdut cu Clinceni si CFR e la doar un punct in spate. Cel mai vechi trofeu din fotbalul romanesc poate ajunge in 2021 la oricine, inclusiv la Dinamo. Dupa Dinamo – FCSB poti sa treci pe modul batav, Ajax primind vizita lui PSV intr-un clasic al Olandei, tot in Cupa si el. Everton – Tottenham e Ancelotti vs Mourinho, iar noaptea ai din nou Australian Open.

Joi se joaca Botosani – Craiova, iar vineri te pregatesti de weekend

Joi respiri putin si iesi din zona dreptunghiului verde, dupa FC Botosani – CS U Craiova, un meci in care Moldova va incerca sa se apropie de prima ei Cupa din istorie. Baschetul, tenisul si hocheiul iti fac noaptea cu ochiul, LA Kings – San Jose Sharks (pe gheata) si Boston – Toronto (sub panou) fiind produsele premium. Vineri incepe din nou nebunia in oferta fotbalistica. Leipzig – Augsburg, FC Arges – Viitorul, Levante – Osasuna si Rizespor – Erzurum par introducerea perfecta pentru un weekend de neuitat la Superbet.

Intra pe SuperSocial si fa spectacol pe chaturile partidelor!

Bucura-te de noua dimensiune a experientei Superbet! Dupa ce iti instalezi aplicatia de pariuri sportive, seteaza-ti si profilul pe SuperSocial, reteaua de socializare a celor care iubesc pariurile sportive. Poti vedea cine sunt cei mai experimentati, cine sunt cei mai inspirati, poti vedea si plasa si tu biletele lor, poti distribui si biletele tale, iti poti face noi prieteni si te poti afirma in cea mai tanara comunitate de pariori din Romania! Mai mult, ii poti intalni pe ambasadorii Superbet, Ilie Dumitrescu si Gica Craioveanu, dar poti descoperi si persoane necunoscute, ca tine, dar care te pot inspira maxim prin biletele plasate si modul original in care le gandesc!

#PariemPeBine #ImpreunaSuntemSuper