(P) SuperNopti castigatoare la A.O.! Vezi meciurile si traieste supercompetitia!

Jucat pentru prima oara in februarie, Openul Australiei deschide cu adevarat sezonul competitional in tenisul mondial masculin si feminin. Se joaca si cu spectatori, motiv pentru care competitia e cu adevarat o sarbatoare a sportului alb in plina perioada marcata de incertitudine si imprevizibil, in aceasta pandemie de Covid-19.

Chiar daca Melbourne intra pentru 5 zile in carantina, accesul spectatorilor va fi restrictionat. Fanii se vor putea intoarce in tribune la semifinale, daca totul decurge bine.

Hubert Hurkacz a castigat turneul de la Delray Beach, Alex de Minaur s-a impus in turneul din Antalya, Jannick Sinner, Dan Evans au castigat turnee de la Melbourne care au precedat primul turneu de Grand Slam din acest an. Dar AO e ceva la cu totul si cu total alt nivel. Doar de Minaur prinde primul weekend al competitiei si va juca la noapte cu Fognini.

La fete, turneele de pana acum din acest an calendaristic au fost castigate de Aryna Sabalenka, Elise Mertens si Ashleigh Barty. Toate trei prind primul weekend de A.O. Sabalenka are meciul cel mai greu, duel cu Serena Williams in Optimi, duminica. Dar maine le vom vedea pe Mertens (contra lui Bencic) si Barty (contra lui Alexandrova).

Simona Halep are supermeci de ziua indragostitilor, contra invingatoarei din meciul Iga Swiatek-Fiona Ferro. Daca adversara ii va fi poloneza, Halepeno va avea sansa de a-si lua o revansa pentru eliminarea soc de la Roland Garros 2020 (1-6; 2-6) in fata polonezei care atunci era pe locul 54 WTA si care intre timp a ajuns pe locul 15 mondial, o poloneza cu 10 ani mai tanara decat Simona. Speram ca experienta lui Halep isi va spune cuvantul indiferent de adversar si o vom vedea tot mai aproape de duelurile cu Muguruza, Osaka si Serena Williams, adversare de pe jumatatea ei de tablou, in drumul spre finala. E bine ca Simona Halep a rezolvat in numai 48 de minute calificarea in turul 4 (Optimile de finala).

Calificarea in turul 4 i-a adus un cec de 245.920 dolari, iar potul va creste la peste 400.000 de dolari daca se va califica in turul 4 (sferturi). Accederea in semifinala ar urca la 653.222 dolari premiul si la 1.152.720 dolari daca Simona va juca finala, iar triumful in ultimul act va ajunge la 2.113.375 dolari!

Cu peste 37 milioane de dolari castigate din tenis, Simona a ajuns pe locul 4 all time! Pozitie onoranta. Liderul all time este Serena Williams, cu 93 de milioane de dolari, o superavere facuta intr-o cariera fabuloasa inceputa in 1995, pe cand Simona Halep avea 4 ani!

SuperTitanii se infrunta in competitia masculina

Ne mutam in competitia masculina unde marii favoriti raman supergreii. Djokovic (detinatorul trofeului, castigatorul ultimelor doua editii), Nadal (ultima oara campion la A.O. in 2009), Thiem (castigatorul US Open 2020) si Rafael Nadal (castigatorul Roland Garros 2020, ultimul turneu de Mare Slem din anul trecut, disputat si el intr-o perioada nefireasca, dupa US Open).

Cel mai puternic adversar pentru Nole pe jumatatea lui de tablou este Thiem, in fata caruia Djokovic a castigat 7 dintre cele 12 meciuri jucate. Dar desi pare un H2H strans, privit mai atent, palmaresul direct spune ca Nole e neinvins pe hard, in turnee desfasurate afara. In plus, are si ascendentul moral al victoriei din Finala A.0. 2020, un succes in 5 seturi in fata SuperAustriacului.

In jumatatea inferioara e Nadal. Dar sunt si Medvedev si Tsitsipas. O eventuala finala Djokovic-Nadal la Openul Australian ar fi una cu repetitie, in 2021, cei doi au jucat 5 ore si 53 de minute pana cand Nole s-a impus si a pus mana pe trofeu (8-1 in favoarea lui Djokovic la titluri castigate la Melbourne de catre cei doi). A doua oara cand s-au intalnit a fost tot in finala, in 2019. Tot sarbul s-a impus, pe aceasta suprafata pe care Regele Zgurii poate fi invins. 29-27 la victorii pentru Djokovic in palmaresul direct.

