(P) Legendele toamnei au facut SuperSpectacol! Vezi marii jucatori nascuti in noiembrie si performantele acestora!

Ghioceii au fost intodeauna vestitorii primaverii in folclorul nostru, insa in fotbal, marile legende ale lunii noiembrie au fost intodeauna vestitorii SuperSpectacolului, fazelor frumoase si meciurilor de calitate, motiv pentru care ii cinstim pe acestia si indemnam generatiile viitoare de jucatori sa le urmeze exemplul.

Autor: Silviu Elisei

Vezi marii jucatori nascuti in luna noiembrie si afla SuperPerformantele acestora din timpul carierei! Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si poti paria pe meciurile echipelor de club la care au jucat!

Primul a fost Figo, dupa CR7!

Portugalia n-a scos niciodata star-uri pe banda rulanta, insa fotbalistii mari ai Portugaliei au stiut sa se faca remarcati si si-au facut loc in Hall of Fame-ul celor mai renumiti si apreciati jucatori ai lumii. Inainte de era lui CR7, Luis Figo era jucatorul minune venit din tara vinului pentru a deveni cel mai bun. Sporting a fost si pentru acesta rampa de lansare catre marile cluburi ale Europei, iar echipa galacticilor de la Real Madrid pare sa fi fost si in gratiile acestuia pe finalul carierei. Insa, spre deosebire de Ronaldo, a ales sa imbrace si tricoul adversarilor de la Barca si al celor de la Inter Milano. Coleg cu Cristi Chivu in perioada sa de glorie, Luis Figo a inscris de peste 100 de ori pentru formatia milaneza, fiind unul dintre cei mai importanti atacanti marcatori din istoria clubului.

Jens Lehmann, scoala fotbalului nemtesc e incomparabila!

Ziua de 10 noiembrie ar putea fi si ziua talentului, Jens Lehmann e vinovat pentru acest lucru, iar SuperPerformantele sale ca portar au adus fotbalul la alt nivel. Plecat din poarta lui Schalke ca tanar titular, a ajuns sa plonjeze in portile celor mai respectate echipe din Bundesliga, Premier League sau Serie A. Terenurile celor de la Borussia Dortmund, Diavolii de la Milan sau formatia Tunarilor au fost o a doua casa pentru acesta de-a lungul carierei. 23 de ani de fotbal in care a infruntat suturile mai multor generatii de atacanti. Ce experienta! Dupa o asemenea perioada ajungi sa prevezi fiecare faza periculoasa a adversarilor, insa, din nefericire, nu te mai ajuta fizicul sa mentii ritmul jocului. Eh, asta e viata de sportiv, trebuie sa te si retragi, insa scopul principal este s-o faci in glorie si cu capul sus. Acesta ar fi Jens Lehmann, un portar legenda care a incantat 3 dintre cele mai respectate campionate ale lumii.

Nicaieri nu-i mai bine ca acasa!

Nascut la o zi distanta de conationalul sau (11 nov), Philipp Lahm e unul dintre cei mai longevivi jucatori din istoria campioanei Germaniei. In Bavaria s-a nascut, in Bavaria a jucat, iar asta l-a transformat nu doar intr-o legenda a zonei, ci intr-unul dintre cei mai apreciati jucatori din intrega lume. Mijlocasul defensiv al Germaniei a jucat timp de 14 ani in tricoul lui Bayern, perioada in care a avut peste 300 de meciuri si peste 15 goluri marcate. Desi Bayern i-a fost echipa mama, timp de 2 sezoane a jucat si pentru rivala Stuttgart ca imprumut, insa la finalul perioadei, s-a reintors acasa sa-si incante fanii cu jocul sau strategic si cu pasele decisive.

Mic si iute de picior!

Ai deja o presupunere despre cine e vorba? Hai ca te lamuresc imediat! Gabriel Torje, fosta aripa de foc a lui Dinamo s-a nascut in data de 22 noiembrie. E de-al nostru, stim exact ce-i poate pielea, de aceea il apreciem si-l cinstim cu fiecare ocazie. Cainii din Stefan cel Mare au fost o rampa de lansare excelenta pentru micul Torjinho, iar de acolo cariera sa a inflorit substantial. Plecat la Udinese in Serie A, a urmat un SuperParcurs in La Liga pe la Granada si Espanyol, urmand sa impresioneze Turcia si acum, pe final de cariera, pe grecii de la AEL. Isi merita fiecare performanta Gabi Torje, mai ales dupa ce ne-a bucurat timp de 5 sezoane cu sprint-urile sale si executiile de invidiat. Urmeaza sa sufle in tort cu 31 de lumanari, iar in ciuda varstei, inca ne asteptam de la multe reusite din partea acestuia.

#PARIEMPEBINE #IMPREUNASUNTEMSUPER