(P) De la Istanbul la Liverpool: 6 clasice în 3 zile. SuperWeekend pentru fanii fotbalului european!

Un SuperWeekend plin de derby-uri ne așteaptă! Diseară, capitala Italiei aduce meciul dintre Lazio și Roma, urmat apoi de clasicul portughez Porto – Benfica.

Ziua de sâmbătă este săracă în derby-uri, deși sunt numeroase meciuri tari. Duminica, în schimb, compensează cu 4 SuperDueluri: Ajax – Feyenoord în Olanda, Beșiktaș – Galatasaray în Turcia, Liverpool – Man United în Anglia și Inter – Juventus în Italia!

Derby della Capitale: Lazio – AS Roma, vineri, 21:45

Stadio Olimpico are azi primul derby al capitalei după aproape un an! Sezonul trecut, partida retur s-a jucat în ianuarie, înainte de întreruperea campionatului, cu peste 50.000 de fani în tribune. Suporterii romani se pot bucura din nou de un meci între cele două rivale, iar acum, pentru prima dată în sezonul actual, ambele formații traversează o perioadă bună. AS Roma nu a mai pierdut de 4 etape, în ultima reușind un egal cu Inter Milano, urcând pe ultima treaptă a podiumului grație acestor rezultate. Lazio are două victorii consecutive, fiind doar a doua oară în acest sezon când reușește asta, dar s-a apropiat de locurile ce duc în cupele europene.

O Classico: Porto – Benfica, vineri, 23:00

Niciodată, în istoria clasicului portughez, nu a reușit o echipă să câștige derby-ul de 5 ori la rând. FC Porto speră să rupă acest record diseară, după ce a învins-o pe Benfica în ambele dueluri de campionat din sezonul trecut, apoi în finala cupei și în supercupă. Cu Primeira Liga disputată de cele două echipe în istoria recentă, acum marile rivale sunt în urmărirea celor de la Sporting, care au un avans de 4 puncte după primele 13 etape. Porto e într-o formă mai bună, neînvinsă din octombrie și cu un șir de 7 victorii consecutive în Primeira. Benfica a pierdut „clasicul” din Supercupa Portugaliei acum o lună, iar în startul lui 2021 s-a împiedicat și cu modesta Santa Clara, terminând la egalitate.

De Klassieker: Ajax – Feyenoord, duminică, 17:45

Și în Olanda e un mare derby în weekend, clasicul dintre Ajax și Feyenoord împlinind 100 de ani în 2021. Cum campionatul batav a fost oprit în primăvară, meciul de duminică va fi primul De Klassieker după un an și 3 luni, cea mai lungă pauză de după Al Doilea Război Mondial! Rivalele sunt acum pe primele două locuri din clasament, cu Ajax la 3 puncte în fața lui Feyenoord. Gazdele au trecut cu bine de meciurile cu PSV și Twente din ultima săptămână, dar defensiva nu a rămas la același nivel. După doar 5 goluri încasate în primele 10 etape, Ajax a primit 8 în ultimele 6, cărora li se adaugă alte 4 luate într-un meci de cupă cu Utrecht (câștigat cu 5-4). Feyenoord a primit un gol în ultimele 6 etape din Eredivisie, la Vitesse, unde a pierdut cu 1-0.

Beșiktaș – Galatasaray, duminică, 18:00

Al doilea mare derby al Turciei, unde confruntarea principală e între Galata și Fener, Beșiktaș fiind considerată a treia echipă a orașului Istanbul. Gazdele vor începe derby-ul ca lideri ai Superligii, la egalitate cu Fener (dar cu golaveraj mai bun) și la două puncte deasupra Galatei, care a pierdut acum două runde la Konyaspor cu 4-3 și a căzut pe locul trei. Derby-ul din Turcia este singurul din weekend unde statistica nu anticipează un festival de goluri. Între ele a fost un singur meci de „GG” din ultimele 10 confruntări, cu 8 dintre acestea având și cel mult 2 goluri înscrise.

North West Derby: Liverpool – Manchester United, duminică, 18:30

Cele mai mari cluburi ale Marii Britanii nu s-au mai întâlnit de un an, dar se pregătesc acum de două dueluri-șoc într-o săptămână. Duminică joacă în campionat, pe Anfield, iar 7 zile mai târziu au meci direct și în cupă, pe Old Trafford. Derby-ul nord-vestului Angliei este întotdeauna tensionat, dar în acest sezon sunt șanse mari să asistăm și la o luptă între ele pentru titlul din Premier League. United se află, mulțumită celor 11 meciuri consecutive fără eșec, în vârful clasamentului și a depășit-o pe Liverpool cu 3 puncte. Campionii en-titre au șchiopătat în perioada sărbătorilor, luând doar 2 puncte din meciuri cu West Brom, Newcastle și Southampton.

Derby d’Italia: Inter – Juventus, duminică, 21:45

Weekend-ul se termină așa cum începe, cu un mare derby italian! Interul caută primul succes împotriva lui Juventus după mai bine de 4 ani, de atunci având 5 înfrângeri în 7 partide. Pentru milanezi, un rezultat bun este obligatoriu și pentru a ține „Bătrâna Doamnă” în afara luptei pentru titlu în continuare. Juve a trecut de perioada în care făcea un egal la 2 etape și, mulțumită și succesului cu AC Milan, s-a apropiat la 7 puncte de primul loc având un meci restant. Inter a ratat ocazia de a deveni lider în ultimele două runde, întâi pierzând cu 2-1 la Sampdoria, apoi remizând cu AS Roma (2-2).

