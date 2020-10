Un international roman este aproape de un transfer important! Cu ce echipa negociaza si cum ar putea Dinamo sa castige de pe urma mutarii

Ionut Nedelcearu este aproape sa o paraseasca pe Ufa, clubul din Rusia fiind in negocieri cu AEK Atena.

Internationalul roman a fost vandut de Dinamo la Ufa in 2018, in schimbul a 600.000 de euro si 'cainii' au pastrat un procent de 15% dintr-un viitor transfer al fundasului central.

Nedelcearu a fost o prezenta constanta in defensiva rusilor, pentru care a inscris un gol si a oferit 2 pase decisive in cele 75 de meciuri.

11 meciuri are Nedelcearu in echipa nationala a Romaniei.

After earning a spot in the Europa League Group Stages, AEK are rapidly moving to sign a centre-back & are currently in talks with Romanian international Ionut Nedelcearu from Russian club FC Ufa#AEK #SLGR pic.twitter.com/ruLH2xvOHs