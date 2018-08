Alex Maxim a fost vedeta meciului pe care Mainz l-a castigat cu 3-1 in deplasare, la Mainz, in primul tur din Cupa Germaniei.

Maxim s-a distrat pe teren. A inscris cu doua suturi superbe. Mai intai, mijlocasul a punctat in minutul 31. Dupa pauza, Maxim a mai incercat o data poarta si a inscris tot cu o executie spectaculoasa pentru 3-0, in minutul 66. 11 minute mai tarziu, Maxim a parasit terenul in aplauzele fanilor veniti de la Mainz.



VEZI AICI GOLURILE LUI MAXIM!