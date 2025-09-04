FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în grupa unică (faza ligii) din Europa League și, respectiv, Conference League, dar în aceeași fază din competițiile europene vor fi angrenați și mai mulți jucători și antrenori români din străinătate.

Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un material intitulat ”Harta românilor angrenați în grupele competițiilor europene 2025/2026”, din care lipsește însă, cumva justificat, Raul Florucz, atacantul român care a optat în cele din urmă să evolueze pentru naționala Austriei și care se pregătește, din postura de golgheter al campionatului Belgiei, să debuteze în grupa unică din Champions League cu Royale Union Saint-Gilloise.

Omis a fost de FRF și Vladislav Blănuță, transferat la Dinamo Kiev, cu care ar urma să joace în Conference League.

Românii din faza ligii Champions League



Cristian Chivu (antrenor Inter Milano)

Dennis Man (PSV Eindhoven)

Vlad Dragomir (foto) (Pafos) - titular incontestabil la echipa cipriotă, neconvocat însă la naționala României

Raul Florucz (Union Saint-Gilloise)

Radu Drăgușin (Tottenham) - încă indisponibil după accidentarea gravă suferită, nu a fost inclus în lista pentru UCL

Românii din faza ligii Europa League



Răzvan Lucescu (antrenor PAOK Salonic)

Ionuț Andrei Radu (Celta Vigo) - titular la echipa din La Liga, neconvocat însă la naționala României

Românii din faza ligii Conference League



Edward Iordănescu (antrenor Legia Varșovia)

Răzvan Marin (AEK Atena)

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)

Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa)

Andres Dumitrescu (Sigma Olomouc)

Vladislav Blănuță (Dinamo Kiev)

