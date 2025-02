View this post on Instagram

Marcelino, despre Andrei Rațiu: "Rațiu are un an grozav, e tânăr și are calități excelente"



Pentru Rațiu a fost un duel împotriva fostei sale echipe, Villarreal, la care a crescut și care deține în continuare 50% din drepturile sale federative.



După meciul în care fundașul dreapta a fost integralist, Marcelino, antrenorul lui Villarreal, a fost întrebat și despre posibilitatea ca Rațiu să revină la "Submarinul Galben".



"Așa cum este normal, am petrecut mult timp analizând adversarul și am văzut mulți jucători ai lui Rayo. Rațiu este un fotbalist bun, care are un an grozav și a reușit să scoată un alt fundaș lateral din echipă (n.r - albanezul Iván Balliu) pentru a-și face loc printre titulari.



Rațiu e tânăr, are calități excelente, însă în acest moment al sezonului nu ne gândim la cum va arăta stagiunea următoare. Este misiunea conducerii, care caută cele mai bune soluții pentru sezonul următor pentru că mereu trebuie să existe îmbunătățiri. Oricum ar fi, cred că Rayo are un sezon impresionant", a spus Marcelino, la conferința de presă de după Rayo Vallecano - Villareal 0-1.