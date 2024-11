Spaniolii anunță ce urmează pentru Andrei Rațiu: "Președintele lui Rayo deja se gândește la asta"

Cu prestații tot mai apreciate în LaLiga, unde a devenit titular incontestabil la Rayo Vallecano din acest sezon, Rațiu a intrat pe lista mai multor echipe importante din Europa. Potrivit presei internaționale, Napoli, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Tottenham și chiar FC Barcelona ar monitoriza situația românului.

Președintele lui Rayo Vallecano, tentat să îl vândă pe Andrei Rațiu



Napoli ar fi echipa pregătită să facă un pas concret și să trimită o ofertă oficială către Rayo Vallecano, însă Rațiu are o clauză de reziliere semnificativă, nu mai puțin de 25 de milioane de euro.



Postul de radio spaniol Cadena SER a analizat situația românului de la Rayo și consideră că transferul lui Rațiu are șanse importante de a se realiza, având în vedere că președintele Raul Martin Presa este foarte interesat de aspectul financiar.



Vânzarea lui Rațiu ar putea aduce un profit colosal pentru Rayo Vallecano, care a plătit doar 500.000 de euro celor de la Huesca pentru a-l cumpăra pe român în 2023. Totuși, 50% din suma de transfer va merge către Villarreal, clubul care l-a crescut pe fundașul dreapta.

"Rayo Vallecano îl mai are pe poziția de fundaș dreapta pe Ivan Balliu, iar pentru Andrei Rațiu există interes din partea mai multor echipe, atât din Spania, cât și din străinătate. Staff-ul tehnic se teme deja că l-ar putea pierde pe Rațiu, mai ales că îl cunoaște pe președinte, care vrea să transfere ieftin și să vândă scump.



Rațiu are o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro și, la acest moment, pare greu de crezut că o echipă se va apropia de această sumă mare. Totuși, Rațiu continuă să fie dorit de echipe din Spania și din alte campionate europene, iar Rayo va încasa o sumă frumoasă de bani. Din acest motiv, președintele Martin Presa deja se gândește la asta", scrie Cadena SER.

Andrei Rațiu a ajuns la 11 meciuri în acest sezon din LaLiga. Fundașul dreapta a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

13 este locul ocupat de Rayo Vallecano în LaLiga după 13 meciuri jucate, cu 16 puncte.

Andrei Rațiu a vorbit după eșecul cu Sevilla



Duminică, Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano în eșecul de pe terenul celor de la Sevilla, scor 0-1. Djibril Sow a marcat golul andaluzilor în minutul 27, iar oaspeții au jucat în inferioritate numerică din finalul primului act, când Unai Lopez a fost eliminat.



"Am dat totul în acest meci, însă am încasat un gol după un aut. Este o greșeală care trebuie corectată. Cu un jucător în minus a fost o luptă și mai dificilă, dar, chiar și așa, cred că am avut șansa de a egala.



Prestațiile mele din acest an? Sunt rezultatul muncii depuse. Mă simt bine și sunt recunoscător pentru oportunitățile pe care le am", a spus Rațiu, după meci, potrivit Mundo Deportivo.