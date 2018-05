Si-a luat HUSA de telefon placata cu AUR! Aroganta lui Enache de 1 mai. Ce cadou a primit in Rusia

Gabi Enache a primit un cadou personalizat de 1 mai.

Fostul stelist are o husa noua pentru smartphone-ul sau. E placata cu aur si are numele sau trecut pe ea. :)



Dupa un start bun la Rubin, in Rusia, Enache a ajuns pe banca in ultimele etape. N-a prins decat banca in ultimele 4 meciuri. Ultima oara a jucat la 1-1 cu Ural, pe 1 aprilie.