RUS, CAMPION LA SURPRIZE! Modul INEDIT in care jucatorul si-a cerut iubita in casatorie!

Adrian Rus i-a facut o surpriza iubitei sale, in timp ce se aflau in vacanta.

Desi iubita iubita lui nu stie sa inoate, el a cerut-o de sotie ... sub apa. Fundasul nationalei, Rus si-a pacalit iubita in Maldive si a cerut-o in casatorie, la sase metri adancime. Raspunsul acesteia a fost pozitiv.

Reporter: "Stia ce o sa i se intample?"

Adrian Rus: "Nu, chiar nu stia! In prima faza nu voia sa intre in apa, ii era frica, iar apoi cand am intrat, era presiunea mare de la apa, ii intrase apa in nas"

Rus ia tot orasul cu el la Euro daca Romania se califica. Rus e din Satu Mare.

"Cel putin cine o sa ma contacteze pe mine o sa le ofer bilete tuturor!", a declarat Adrian Rus.

Tanarul jucator s-a apucat de fotbal la 6 ani, ca atacant.

"Mama m-a dat la fotbal sa imi consum energia. Alergam, aruncam cu scaune. Chiar eram cel mai rau din grupa", a adaugat Rus.