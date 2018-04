Razvan Marin la PSIHOLOG! Dezvaluiri SENZATIONALE: "Ii aduc in fiecare luna!" Ce spune despre consumul de alcool

Razvan Marin le-a spus belgienilor cateva dintre secretele succesului sau la Liege.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Intr-un interviu acordat pentru La Meuse, Marin dezvaluie ca discutiile cu psihologii l-au ajutat sa-si puna ordine in cariera si ca n-a consumat in viata lui alcool.

"Am inceput sa lucrez cu o echipa de psihologi sportivi cu doua luni inainte sa ajung in Belgia. Dupa ce am ajuns aici, i-am chemat lunar, pe cheltuiala mea, la Liege. Ma ajuta sa raman pozitiv, sa lucrez sa devin mai bun. Nu am baut in viata mea alcool si nici n-am mers in cluburi. As putea face asta cand am doua sau trei zile libere. Ma gandesc totusi ca in cariera pe care am ales-o trebuie sa faci multe sacrificii", a spus Marin.

AS Roma a facut recent o oferta de 7 milioane de euro pentru Marin, dar Standard a cerut mai mult.