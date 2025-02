Internaționalul român a acuzat dureri musculare în zona coapsei și nu a mai putut continua partida.

Ce își reproșează Dennis Man după prestațiile bune de la Parma din prima parte a sezonului

Man se pregătește acum de revenirea pe teren, iar italienii au anunțat că fotbalistul român va fi inclus în lotul ”Cruciaților” pentru meciul cu Cagliari.

Între timp, Dennis Man a oferit un interviu în Italia în care a venit despre Adrian Mutu, unul dintre idolii săi, dar și despre startul foarte bun de sezon la Parma.

”Ne-am întâlnit acum câteva săptămâni la București. Este mereu un sentiment plăcut când un jucător precum Adrian Mutu vorbește despre tine. Mă bucur când dânsul vorbește despre mine și nu pot decât să îi mulțumesc. Cu siguranță, am muncit de mic copil, mi-am dorit foarte mult să ajung la acest nivel și într-un final sunt foarte fericit că reușesc să demonstrez că pot juca la un astfel de nivel.

Cu siguranță, a fost probabil cel mai bun moment al meu, având în vedere că am promovat cu Parma în Serie A, iar după aceea am avut șansa de a evolua la un Campionat European alături de echipa națională, unde ne-am descurcat bine.

Și cu Milan a fost un meci frumos. Mă bucur că am reușit să înscriu împotriva lor, este un club foarte mare. Înainte, atmosfera a fost foarte tensionată, dar, la final, după ce am reușit să câștigăm, a fost bucurie și ne-a încântat că am reușit să învingem Milan. Pentru mine a însemnat foarte mult, având în vedere că a fost primul gol de la revenirea în Serie A, îmi doream foartet mult să înscriu. Pentru club cred că aa însemnat la fel de mult, pentru că aveam nevoie de o performanță bună la primul meci la întoarcerea în Serie A”, a spus Dennis Man într-un interviu acordat pentru Serie A.

Internaționalul român a vorbit și despre lucrurile unde trebuie să mai lucreze, anume precizia în fața porții: ”Cred că fundașii adverși au început să mă cunoască mai bine și știu ce fel de jucător sunt. Cu siguranță, își iau măsuri în plus. Și eu îmi reproșez aceste lucruri (n.r. că nu marchează mai mult). De multe ori, creez foarte mult și nu reușesc să marchez. Muncesc zi de zi pentru asta și pe viitor sper că aceste antrenamente să dea și roade. Acest jucător care dacă un coleg de-ai mei e într-o poziție mai bună, cu siguranță îi voi pasa ca el să marcheze. Încerc să îmi pun colegii în fața golului

Suntem o echipă care atunci când are spații evoluează mult mai bine. De aceea, împotriva echipelor mari, care atacă foarte mult, reușim să ne facem jocul. Când jucăm cu echipe mai mici sau de același nivel, facem puțin efort să jucăm la fel, pentru că nu prea sunt spații. Având o echipă cu jucători de viteză, ne ajută foarte mult când sunt spații”.

În final, Man s-a amuzat de faptul că este unul dintre cei mai ”bătrâni” jucători ai Parmei și a dezvăluit care este obiectivul său pentru cea de-a doua parte a sezonului: ”Sunt unul dintre cei mai în vârstă jucători, avem o echipă foarte tânără, e puțin ciudat, dar nu mă simt chiar atât de bătrân. Îmi doresc să rămânem în Serie A și să marchez cât mai multe goluri”.

Parma, pe locul 18 în clasament