Internaționalul român a înscris deja primul său gol pentru formația turcă împotriva celor de la Genclerbirligi, scor 2-2.

Burak Ozdemirr: ”Ianis poate primi o ofertă de la Galatasaray!”

Hagi Jr l-a ”executat” pe portarul advers cu o execuție senzațională din lovitură liberă, un gol care le-a adus aminte turcilor de legendarul său tată, Gheorghe Hagi.

Jurnalistul turc Burak Ozdemir a remarcat calitatea fotbalistului român și susține că Ianis Hagi are șanse mari să ajungă în viitor la Galatasaray, acolo unde Gică Hagi a scris istorie ca jucător.

”Cred că va contribui enorm la Alanyaspor pe tot parcursul sezonului. Ianis are capacitatea să joace pentru orice club din Turcia. Poate primi chiar o ofertă de la Galatasaray. S-a născut în Istanbul, așa că nu ocupă nici locurile alocate străinilor în lot”, a spus jurnalistul turc, potrivit digisport.ro.