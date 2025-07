Valentin Mihăilă, scos din lotul Parmei. Dennis Man, prezent în cantonament

Carlos Cuesta (29 de ani), noul antrenor al Parmei, cel care l-a succedat pe Cristi Chivu, a stabilit lotul convocat pentru prima parte a cantonamentului din această vară. Pe listă se regăsește Dennis Man, însă nu și Valentin Mihăilă.



Mihăilă este pe picior de plecare de la Parma, o posibilă destinație fiind Lecce. Lăsarea în afara lotului este un nou indiciu că internaționalul român se pregătește de o nouă aventură în carieră.



Pe lângă Valentin Mihăilă, din lotul Parmei mai lipsesc Gabriel Charpentier, Anas Haj și Anthony Partipilo, scrie Parma Live.

Lotul Parmei pentru prima parte a cantonamentului din această vară



Portari : Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi, Zion Suzuki, Gianluca Astaldi.

: Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi, Zion Suzuki, Gianluca Astaldi. Fundași: Peter Amoran, Botond Balogh, Alessandro Circati, Enrico Delprato, Antoine Hainaut, Giovanni Leoni, Mathias Løvik, Nicolas Trabucchi, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri.

Peter Amoran, Botond Balogh, Alessandro Circati, Enrico Delprato, Antoine Hainaut, Giovanni Leoni, Mathias Løvik, Nicolas Trabucchi, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri. Mijlocași: Tjas Begić, Adrian Bernabé, Nahuel Estévez, Hernani Jr, Rachid Kouda, Mandela Keita, Christian Ordonez, Elia Plicco, Șimon Sohm.

Tjas Begić, Adrian Bernabé, Nahuel Estévez, Hernani Jr, Rachid Kouda, Mandela Keita, Christian Ordonez, Elia Plicco, Șimon Sohm. Atacanți: Pontus Almqvist, Adrian Benedyczak, Milan Djurić, Antoine Joujou, Dennis Man, Jacob Ondrejka, Mateo Pellegrino, Dario Sits.



Ioan Becali: ”Lecce a spus că Mihăilă nu e prima lor opțiune”

Ioan Becali, agentul lui Valentin Mihăilă, cel care anunțase interesul lui Lecce pentru internaționalul român, susține acum că transferul fotbalistului român stă să pice.

Becali spune că și cluburi importante din Grecia s-au interesat de internaționalul român, însă niciun club nu a venit cu o propunere concretă. De altfel, impresarul spune că grecii au fost îngrijorați de faptul că fotbalistul a fost mai mult accidentat.

”Am vorbit cu Lecce, cu Pantaleo Corvino. A spus că Mihăilă nu este prima lor opțiune, că mai au ceva. A zis că dacă mă cheamă o să aibă nevoie, dacă nu mă cheamă, înseamnă că au găsit. Asta e momentan la Lecce.

Am mai vorbit cu niște cluburi importante din Grecia, primele 2-3, Panathinaikos, Olympiacos. Unul dintre ele mi-a spus că a vorbit cu șeful scouterilor, cu directorul lor sportiv, și a întrebat de ce Mihăilă în 5 ani de zile a jucat nu mai mult de 50% din meciuri.

Am zis că prima dată a fost vorba de integrarea în Italia, la 20 de ani. Apoi am zis că a avut o pubalgie, apoi că primul an au picat din A în B. Au zis că ok, dar n-au mai dat niciun telefon. Cine e interesat, te ține în alarmă. Mihăilă nimic concret momentan”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik