PSV Eindhoven, campioana Olandei, a ajuns la un acord cu Parma pentru transferul lui Dennis Man. Formația din Eredivisie va plăti o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, iar internaționalul român ar urma să efectueze vizita medicală în următoarele zile.

Presa din Olanda i-a făcut radiografia lui Dennis Man: "Dribler prin excelență, dar cu un defect evident"



Jurnaliștii olandezi de la Voetbal Primeur i-au făcut o prezentare amplă lui Dennis Man după ce transferul a ajuns aproape de oficializare: "Aceasta este ținta de top a lui PSV: Man, un dribler prin excelență, dar cu un defect evident", titrează batavii.



Olandezii scriu despre dorința campioanei din Eredivisie de a avea în primul 11 un jucător cu calități tehnice peste medie, capabil să scoată adversari din joc: "PSV vrea să cumpere un dribler, iar Man este genul de jucător cu o tehnică excelentă, foarte agil. Potențialul lui este evident la acest capitol, dar de multe ori a avut probleme în Serie A. Spațiile de acolo sunt reduse și doar 35,7% dintre driblingurile lui au fost reușite. La nivelul extremelor dreapta din Italia, Man s-a clasat printre ultimii 22% la acest capitol".

"Centrări de primă clasă, nu e extraordinar la finalizare și e dezinteresat de faza defensivă"



Ulterior, Voetbal Primeur a explicat și cum poate fi pus în valoare Man la PSV: "Dacă va avea sprijinul potrivit din partea colegilor, Man poate crea multe spații la PSV. Se descurcă bine în situațiile unu contra unu, iar PSV se regăsește des în astfel de moment. Totuși, lui Man îi lipsește viteza necesară pentru a scăpa complet de adversari".



Olandezii mai scriu despre simțul golului "extraordinar de bun" al lui Man, despre numeroase ocazii pe care le creează, dar și despre ușurința cu care uneori le ratează, oferind mai multe exemple din sezonul trecut de Serie A: "Centrările sale sunt de primă clasă, remarcabil de precise. Are o viziune bună în a găsi omul liber, chiar dacă nu are un număr mare de contrări", mai scrie Voetbal Primeur.



"Defectul evident" în opinia olandezilor este faptul că Man "este dezinteresat de faza defensivă": "PSV și Parma au stiluri de joc complet diferite. PSV încearcă să îi blocheze pe adversari încă de sus și să câștige rapid posesia, în timp ce Parma își lasă adesea adversarul să construiască, rareori punând presiune".

"Man, un transfer riscant pentru PSV"



În final, Dennis Man este descris de olandezi drept un transfer riscant, însă care se poate dovedi un pariu câștigător pentru trupa lui Peter Bosz.



"Dacă Man ajunge la PSV, clubul va achiziționa un jucător capabil să producă pericol prin dribling și pase. Românul nu este însă extraordinar la finalizare și va trebui să aducă mai multă intensitate pe faza defensivă.



Man va costa aproape 10 milioane de euro și va concura pe post cu Ivan Perisic. Este un transfer riscant pentru PSV, dar poate că Man se va dezvolta și va deveni un titular incontestabil. Timpul ne va lămuri", este concluzia Voetbal Primeur.

Peter Bosz, antrenor PSV: "Evident că știu cine este Dennis Man"



În urmă cu câteva zile, când apăruseră primele informații despre interesul lui PSV pentru Dennis Man, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) spunea că nu a auzit de jucătorul român. Vineri, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul a declarat că, de fapt, îl știe pe Man, însă nu dorește să discute mai mult înainte de oficializarea transferului.



"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.



Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

PSV a cucerit Supercupa Olandei. Urmează debutul în Eredivisie și în faza principală din UCL



Peter Bosz este antrenor la PSV Eindhoven din 2023 și deja are trei trofee: două titluri în Eredivise și o Supercupă. Olandezul a mai lucrat la Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen și Lyon.



La PSV, Man ar urma să fie înlocuitorul lui Johan Bakayoko (22 de ani), extrema dreaptă vândută în această vară la RB Leizpig, pentru 18 milioane de euro.



PSV Eindhoven, care weekend-ul trecut a cucerit Supercupa Olandei, debutează sâmbătă în noul sezon din Eredivisie cu un meci acasă împotriva Spartei Rotterdam. Campioana este calificată direct în faza principală din UEFA Champions League.

