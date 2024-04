Cristiano Ronaldo l-a învins și pe Cosmin Contra, după ce l-a umilit pe Reghecampf! Nota primită de Nicolae Stanciu

Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat în prelungiri de Aymeric Laporte.

Laporte s-a înălțat foarte bine la centrarea lui Brozovic și l-a învins cu capul pe portarul lui Damac, Zeghba.

Stanciu a fost titular în meciul cu Al Nassr, însă căpitanul echipei naționale a României nu a reușit să marcheze împotriva echipei lui Cristiano Ronaldo. Stanciu a avut o ocazie importantă în prima repriză, dar a trimis cu capul pe centrul porții. SofaScore a notat cu 6.7 prestația căpitanului echipei naționale a României.

Al Nassr și-a odihnit starurile pentru meciul din Supercupa Arabiei Saudite cu Al Hilal. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane și Marcelo Brozovic au început partida pe banca de rezerve, însă au fost introduși pe parcursul reprizei secunde.

Peste trei zile, Al Nassr se va duela cu Al Hilal în semifinala Supercupei Arabiei Saudite.

În urmă cu două etape, Al Nassr a învins-o și pe Al Tai, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, partidă în care Cristiano Ronaldo a reușit un hattrick

The goal of winning with our own lens ????

Laporte flies in the southern sky????#CristianU #CristinaEnRacing pic.twitter.com/LkuFN7vP65