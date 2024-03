Singurul lucru pozitiv reținut de Nicolae Stanciu după remiza cu Irlanda de Nord

La finalul partidei, Stanciu a dezvăluit că nimeni nu este mulțumit de rezultat, însă a remarcat faptul că în urma acestui rezultat, "tricolorii" și-au continuat seria de meciuri fără înfrângere.

"Nu e rezultatul pe care ni-l doream, am jucat acasă, cu atâţia fani, ne doream să câştigăm, dar n-am reuşit. Am controlat partida, însă n-am creat prea multe faze, n-am fost atenţie în faţa porţii, am scos doar un egal, iar acum trebuie să analizăm cu atenţie acest meci.

Clar nimeni nu e mulţumit de acest rezultat de egalitate, e bine că am continuat seria de meciuri fără înfrângere, ne ajută la moral şi sper să continuăm aşa.

Ne-am dori să ne vedem mai des, să îmbrăcăm mai des acest tricou, dar au fost zile foarte încărcate. Am prins să ne antrenăm doar 1-2 zile cu tot lotul complet, nu e o scuză, iar acum aşteptăm analiza acestei partide”, a spus Nicolae Stanciu, la PrimaTV.

Când și unde joacă România la EURO

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, cu câștigătoarea play-off-ului B (Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda). Următoarele meciuri din grupă vor fi cu Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie).

Naționala României va avea următorul program la EURO 2024, în cadrul calendarului complet al grupei E:

17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)

21 iunie: Slovacia – Play-off B (Dusseldorf, 16:00)

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Play-off B – Belgia (Stuttgart, 19:00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.