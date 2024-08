”L-a făcut mincinos!” Ianis Hagi, făcut praf în presa din Scoția! Nici Gică Hagi nu a fost ”iertat”

După un sezon ratat la Deportivo Alaves, acolo unde a evoluat sub formă de împrumut, mijlocașul echipei naționale a revenit la Rangers, dar a fost informat de antrenorul Philippe Clement că nu mai face parte din planurile sale, așa că a fost trimis la a doua echipă.

Scoțienii, atac dur la adresa lui Ianis și a lui Gică Hagi

Deși a fost dorit de Rapid, care și-a manifestat clar dorința de a-l transfera pe Ianis Hagi chiar prin vocea patronului Dan Șucu, Ianis Hagi a anunțat pe rețelele sociale că își dorește să rămână la Rangers.

În același timp, Gică Hagi a lansat un atac la adresa celor de la Rangers și a lui Philippe Clement și a spus lucrurilor pe nume după meciul Farului Constanța cu UTA Arad.

Publicația Ibrox Noise a decis să îi ia partea antrenorului în acest conflict. Scoțienii susțin că în comunicatul său, Ianis Hagi practic l-a contrazis pe antrenor și ar fi transmis în mod indirect că acesta este ”mincinos”. Mai mult, jurnaliștii de la Ibrox Noise sunt de părere că Ianis Hagi s-a considerat mai important decât clubul, motiv pentru care ar trebui să o părăsească pe Rangers.

”Între playmaker-ul lui Rangers Ianis Hagi și antrenorul Philippe Clement s-a dezlănțuit un schimb dur de replici, după ce românul a ales să spună despre managerul lui Rangers că este mincinos. La asta se mai adaugă și că tatăl său a făcut praf clubul pentru tratamentul oribil la care a fost supus fotbalistul, iar totul a devenit deloc plăcut.

Pe rețelele sociale, Hagi Jr a decis să spună că el nu a cerut niciodată să plece de la Rangers și l-a contrazis direct pe Philippe Clement care a spus că fotbalistul român și agentul său au cerut exact acest lucru.

Acesta este încă un incident de rebeliune pe Ibrox, în care un jucător se crede mai bun sau mai important decât clubul și mai mare decât antrenorul.

Cititorii Ibrox Noise sunt conștienți că fanii nu sunt niște susținători ai lui Clement, el a făcut o mulțime de greșeli și s-a dovedit a fi încăpățânat și mai degrabă neplăcut în rolul de antrenor, dar el este antrenorul și are ultimul cuvânt”, au scris scoțienii de la Ibrox Noise.

Și ”Regele” Gică Hagi a fost ținta scoțienilor pentru discursul extrem de dur pe care l-a avut la conferința de presă. Cei de la Ibrox Noise susțin că Gică Hagi a amenințat că va da în judecată publicația pentru anumite știri false apărute în legătură cu fiul său.

”Având în vedere că Hagi și tatăl său au lansat o ofensivă împotriva clubului și a antrenorului, probabil că ar fi corect să menționăm că cei doi au amenințat că vor da în judecată și Ibrox Noise.

Hagi și tatăl său sunt o pereche toxică care trebuie să fie eliminată de la Rangers. Pentru greșelile sale, Clement și-a dat seama de caracterul său și nu are niciun interes în a-l mai folosi pe fotbalistul român

Ibrox Noise a fost de partea lui Ianis Hagi și a fost un susținător uriaș al mijlocașului, dar faptul că el și tatăl său au lansat un atac și împotriva noastră a arătat că el îi va ataca chiar și pe cei care l-au apărat.

Așa că, tindem să fim de partea antrenorului. Hagi trebuie să își găsească un nou club cât mai departe posibil de Rangers”, au mai scris scoțienii.

Ce a spus Gică Hagi despre situația lui Ianis la Rangers

”El nu vine, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Ce se întâmplă la Rangers e o poveste. Poveste urâtă din partea celor care au făcut-o. Urâtă! N-am vrut să vorbesc, le transmit și celor de acolo. Urâtă! S-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors înapoi și se antrenează singur. Sau cu cine se antrenează. Dacă în Europa de vest se întâmplă astfel de lucruri, păi ce pretenții să mai avem noi din România?

Dacă acolo, la nivelul cel mai mare, se întâmplă așa ceva... scuzați-mă! Ce pot să înțeleg eu de aici, din România, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Tac din gură! Dar acum, dacă tot m-ai întrebat... Ianis nu vine în România, e acolo, a dovedit că poate acolo! A fost cel mai bun jucător al lui Rangers! Am auzit multe, am observat câte se scriu și câte se zic. Ianis a ieșit cel mai bun tânăr jucător la Rangers, cu nu știu câte reușite a avut.

Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când a plecat Ianis, n-a mai câștigat campionatul. Dacă nici un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani și după aceea s-a accidentat de forma de care s-a accidentat jucând pentru Rangers, iar apoi tu îl tratezi cum l-ai tratat... scuzați-mă!

Unde am ajuns? Ce e în fotbalul ăsta până la urmă? Fotbalul unde a ajuns? Prea departe! Cel puțin din punctul meu de vedere, un fost mare jucător. Dură! Foarte dură! Pentru un jucător care i-a dat totul lui Rangers, care a făcut orice, care e iubit de public, de toți! Cum să nu te antrenezi cu echipa mare?! Cum să nu te antrenezi?! Nu, du-te și antrenează-te singur! Păi ce interese sunt?

Unde au ajuns interesele astea? Până unde? E jucătorul vostru, care v-a făcut campioni! Cu ceilalți, cu Gerrard, cu toată echipa. Și tânăr, că nu are 35 de ani! 25 de ani! Și singurul jucător care a fost la EURO jucând. Un an de zile a lipsit, s-a dus în Spania, a jucat cât a jucat, a fost la EURO... 'n-avem nevoie de tine!'. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva. La interese meschine! Meschine! E dură, eu am jucat fotbal la nivelul cel mai mare. E grav că se întâmplă așa ceva. Wow! Ce pretenții să mai avem noi din România?

A fost trimis! Nu că el nu știe nimic, că nu el i-a spus. Ba da, el i-a zis (n.r. - antrenorul Philippe Clement). Antrenorul i-a zis, cu directorul sportiv. Nu știu cum îl cheamă! Du-te și antrenează-te singur. E dureros. E un jucător iubit, v-a respectat, a venit acolo, vă iubește. Și valoros! Când a fost el acolo, a câștigat campionatul Rangers. După aceea n-a mai câștigat. Oare e întâmplare? Zic și eu! Nu! Sunt niște fapte, am tăcut din gură, dar zic ca să audă și ei. Dacă la nivelul ăsta s-a ajuns așa, dragilor, scuzați-mă... atunci în România e posibil orice. Tu n-auzi că el are contract cu Rangers? Mai are un an de contract, nu doi, nu trei. Chestia gravă e că el s-a întors și nu s-a dus să se antreneze cu echipa mare, cu echipa la care s-a lovit, și-a rupt piciorul. Dar înainte a ieșit campion cu Rangers, a dovedit că e super, cel mai bun pasator! La 21, 22 de ani. Acum nu mai e, că vine un director și un antrenor și 'mulțumesc, pa-pa, la revedere'”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.