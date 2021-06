Liverpool vrea sa transfere un jucator de la Bayern Munchen! Ce fotbalist l-a impresionat pe Klopp

Liverpool a avut un sezon slab, astfel incat Klopp isi doreste sa aduca intariri pe Anfield.

Kingsley Coman, francezul de la Bayern Munchen, este tinta neamtului. Conform jurnalistului Florian Plettenberg de la Sport1, clubul german este dispus sa il cedeze in schimbul a 48 de milioane de euro.

De asemenea, si Coman isi doreste un transfer in Premier League, astfel ca partile ar putea ajunge la un acord in viitorul apropiat. In varsta de 25 de ani, Coman a inscris golul ce i-a adus lui Bayern Liga Campionilor din 2020, in finala jucata impotriva celor de la PSG.

Update #Coman: Yes, #LFC is definitely interested in signing him and they are in contact with his management. But right now, it’s not a hot topic. #FCBayern still want him to extend, especially Nagelsmann. But Kingsley‘s father forces his departure to ????????????????????????????. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2021

Coman are un palmares impresionant. Pe langa Champions League, acesta a mai castigat de sase ori Bundesliga cu Bayern, de doua ori Serie A cu Juventus si de doua ori Ligue 1 cu PSG. De asemenea, Coman si-a trecut in CV Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor. In total, cumuland si cupele interne, Coman are in palmares 24 de trofee.

Din 2013, Kingsley a castigat in fiecare sezon campionatul intern, jucand, pe rand, pentru PSG, Juventus si Bayern. Pentru Bayern a jucat in 200 de partide, marcand 41 de goluri si oferind 50 de pase de gol. Are 31 de meciuri si 5 goluri pentru nationala Frantei, pentru care a debutat in 2015. Este in lotul lui Didier Deschamps pentru EURO, evoluand 24 de minute in egalul cu Portugalia.