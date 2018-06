Florin Nita, sanse mari sa ajunga in Premier League. Ce scrie presa engleza despre transferul romanului

Florin Nita are tot mai multe sanse de a ajunge sa joace in Premier League.

BREAKING NEWS | Spania si-a dat afara antrenorul cu o zi inainte de Mondial! BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Sansele fostului portar al FCSB-ului, Florin Nita, au crescut, dupa cum scrie presa engleza.

Florin Nita are 30 de ani, iar Daily Mail noteaza ca romanul are mari sanse sa ajunga in poarta celor de la Wolverhampton, echipa proaspat promovata in Premier League, dupa ce negocierile echipei cu Rui Patricio intampina probleme.

Potrivit sursei citate, cauza ar fi un conflic izbucnit intre impresarii lui Rui Patricio si conducerea clubului Sporting Lisabona.

Cei de la Daily Mail scriu ca Wolverhampton va nagocia pentru transferul lui Florin Nita de la Sparta Praga. Englezii ar dori, initial, sa-l imprumute pe roman, cu optiunea de transfer in valoare de 4,5 milioane de lire sterline.

Florin Nita a parasit FCSB in luna ianuarie a acestui an, pentru 1,3 milioane de euro, ajungand imediat un jucator de prim-plan al cehilor.