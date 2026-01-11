Sosit la Aris în vară, Moruțan nu a reușit să aibă realizări notabile. Mijlocașul a strâns 16 partide, de 10 ori a fost titular, însă nu a izbutit vreun gol sau vreun assist.

Presa din Grecia: Aris vrea să scape de Olimpiu Moruțan



Publicația greacă Metro Sport scrie că Aris "face acum tot ce poate pentru a scăpa de Olimpiu Moruțan". Motivele? Lipsa realizărilor, salariul mare al românului - aproximativ 500.000 de euro anual - și probabila sosire la echipă a lui Steven Zuber (34 de ani), un fotbalist elvețian liber de contract, care evoluează pe același post cu Moruțan.



Sursa citată adaugă că Manolo Jimenez, antrenorul lui Aris, nu va miza pe Moruțan în partea a doua a sezonului, iar impresarul Ioan Becali ar fi demarat deja discuții cu alte echipe.



Aris și-ar dori ca în această fereastră de mercato să îl împrumute pe Moruțan la o altă echipă, cu opțiune de cumpărare.

După 15 etape din acest sezon, Aris ocupă locul 7 în campionatul Greciei, cu 20 de puncte. Pe podium se află Olympiacos (39p), PAOK (38p) și AEK Atena (37p).

