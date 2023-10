În campania de calificare a naționalei României, Ianis Hagi a înscris un gol în victoria categorică cu 4-0 în fața Andorrei, dar și o pasă decisivă în minutul 50 al partidei, pentru Florinel Coman.

Gică Hagi, verdict despre fiul său, Ianis: "Vă zic ce mi-a spus el"

Gică Hagi, actual antrenor la Farul Constanța, a vorbit despre Ianis și a subliniat că fiul său i-a spus când era mic că cel mai bun randament îl oferă în momentul în care evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.

„Eu vă zic ce mi-a zis și el cât a fost cu mine. La un moment dat, juca și bandă la mine. Dacă vrei să joci 4-3-3 a jucat și inter, mijlocaș ofensiv. S-a dezvoltat foarte bine și el zice că îi place foarte mult. La mine juca la început atacant, pentru că era mic și nu avea încă forță. A doua oară când a venit, mi-a zis că dacă vreau să dea cel mai bun randament să-l bag număr 10. A dat randament și apoi a jucat la fel și la U21. Probabil număr 10 joacă cel mai bine.

E un jucător polivalent care poate să joace toate posturile din atac. În ultimii doi ani, așa cum s-a dezvoltat, el îmi poate spune că poate juca inter. Aleargă foarte mult, vede jocul, are creativitate și îi place să paseze pentru atacanți. El e un jucător de atac, sunt fundașii care trebuie să se apere, mijlocașii trebuie să facă ambele faze, iar atacanții trebuie să atace. E clar că trebuie să ai tipul de jucător care îți face diferența. El e atacant și trebuie să creeze goluri.

El poate să joace toate trei posturile din atac, inclusiv nouă fals. Depinde și de antrenor ce tip de jucător își dorește. Ianis poate să joace orice post din atac plus inter, pentru că s-a dezvoltat. Arată foarte bine, în fiecare meci pe care îl joacă arată foarte bine. Așa cum îl știu, el e un jucător foarte serios”, a spus Gică Hagi, potrivit DigiSport.

Ianis Hagi: „Murim pentru acest tricou!”

Ianis Hagi a vorbit despre victoria obținută, extrem de mândru de cele trei puncte, dar și de golul pe care a reușit să îl marcheze. Mijlocașul a spus, încă o dată, cât de mult înseamnă naționala pentru el, după ce a fost surprins spunând: „România, te iubesc”, în urma reușitei sale.

„O victorie bună, o victorie pe care ne-am dorit-o, un meci pe care era normal să îl câștigăm, toată lumea se aștepta la asta și ne-am făcut datoria. Știam că vom avea două meciuri pe care le vom controla în această lună, doar că trebuia să dăm gol repede, să desfacem echipele, toată lumea știe că în primul meci nu am reușit să facem asta, în al doilea am reușit, s-a văzut, apoi goluri au venit, s-a jucat bine, am fost mai deciși în fața porții. O victorie meritată, era și normal să câștigăm.

Mă simt bine, nu cred că mai este un secret, toată lumea știe că mă simt bine în acea poziție de 10, sunt într-adevăr un jucător polivalent, am jucat de la mijloc în sus pe toate pozițiile, dar mă simt bine acolo, mă simt bine că am marcat primul gol la națională după accidentare. O seară fericită, o victorie pe care trebuia să o obținem, mergem cu gândul la dubla din noiembrie.

Nu mi-a fost teamă la penalty, cred că s-a și văzut și la primul meci din această campanie, suntem un grup unit, ne ajutăm unul pe celălalt, dădusem gol deja, Răzvan a venit, eram amândoi la penalty-uri, am vorbit pe teren și am întrebat care și cum. A zis că îl bate el, nu am stat să ne certăm, important e ca toată lumea să aibă reușite, toată lumea să aibă moralul cât mai sus, discutăm, vedem cine se simte bine, important e că s-a marcat și că am reușit să dăm gol acea fază.

Am spus România, te iubesc, cred că e un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi ca grup, iubim țara indiferent de rezultate grupul acesta va da mereu 100% pe teren, murim pentru acest tricou și a fost mesajul meu către toată lumea, către toată țara, către copiii care au venit la ora aceasta să vină să ne susțină, incredibil”, a declarat Ianis Hagi la finalul meciului.