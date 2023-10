Ianis Hagi, în echipă cu Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo și Dominik Szoboszlai

Mijlocașul împrumutat de Rangers la Alaves a marcat un gol, a oferit o pasă decisivă și a obținut penalty-ul transformat de Răzvan Marin în finalul primei repriza. Pentru Ianis Hagi a fost prima reușită sub tricolor după o pauză de doi ani.

Ianis Hagi a fost inclus în echipa etapei din preliminariile EURO 2024 de două site-uri de specialitate, WhoScored și SofaScore. Prima l-a notat cu 9,08, iar a doau cu 8,8. În formațiile ideale se regăsesc nume celebre precum Aleksandar Mitrovic, Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri, Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Joao Felix sau Joao Cancelo.

Echipa etapei realizată de WhoScored: Vlachomidos (Grecia - 7,93) - Doherty (Irlanda - 8,72), Akaydin (Turcia - 8,09), Pavlovic (Serbia - 7,86), Cancelo (Portugalia - 8,14) - Shaqiri (Elveția - 9,43), McGrath (Irlanda - 9,48), Hagi (România - 9,08), Joao Felix (Portugalia - 8,72) - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 8,69), Aleksandar Mitrovic (Serbia, 10).

Echipa etapei realizată de SofaScore: Mamardashvili (Georgia - 8,1) - Doherty (Irlanda, 9), Van Dijk (Olanda, 7,8), Holes (Cehia, 7,9), Manning (Iranda, 8,1) - Shaqiri (Elveția, 9,9), Szoboszlai (Ungaria, 9), McGrath (Irlanda, 9,2), Wilson (Țara Galilor, 8,7) - Hagi (România, 8,8), Mitrovic (Serbia, 9,6)

