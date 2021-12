Galatasaray, de nerecunoscut în campionatul Turciei. Ce a declarat Moruțan după al șaselea meci fără victorie 

În meciul din etapa a 17-a, pe teren propriu cu Basaksehir, formația antrenată de Fatih Terim a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1.

Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău au fost amândoi integraliști pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, însă cei doi români nu au reușit să fie decisivi pentru formația la care evoluează.

La finalul partidei, Olimpiu Moruțan a fost unul dintre oamenii din tabăra Galatei care au oferit declarații.

"Am jucat bine, dar nu am reușit să ne impunem ca echipă. Am avut și mult ghinion. Ne dorim să câștigăm în meciul următor și să punem capăt acestei serii negre", a spus românul.

După 17 etape din Super Lig, Galatasaray se află de-abia pe poziția a zecea, cu 24 de puncte. Lider detașat este Trabzonspor, cu 42 de puncte.