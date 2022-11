Claudiu Bălan este craiovean, are 28 de ani, și a pus umărul la promovarea lui FCU Craiova, care a avut un parcurs memorabil, reușind să ajungă din Liga 4, până în primul eșalon al României într-un timp deosebit de scurt.

Chiar dacă a fost forțat de ultrașii trupei din Bănie să părăsească echipa, Claudiu Bălan încă speră că se va mai întoarce la FCU Craiova și își dorește cu orice preț să câștige un trofeu cu formația sau să participe în cupele europene.

În momentul de față, Bălan este legitimat la PAS Giannina, unde a bifat deja cinci apariții și a înscris două goluri. Atacantul român a fost și nominalizat pentru jucătorul lunii în campionatul elen, alături de James Rodriguez și alți jucători de talie din Grecia.

Interviu cu Claudiu Bălan, fost jucător al lui FCU Craiova, în prezent cel mai în formă fotbalist al lui PAS Giannina

Cum te simți că ai fost nominalizat la jucătorul lunii în Grecia?

Asta mi-au spus-o și mie colegii, pentru că eu nu am Instagram. Din câte am înțeles, este pusă pe pagina oficială a lor. E o poză acolo, alături de James Rodriguez, alături de jucători foarte buni. E o onoare pentru mine și mă motivează să joc din ce în ce mai bune să mai apar în astfel de ipostaze.

Este prima ta aventura afară. Cum este atmosfera în Grecia? Te-ai obișnuit cu aerul elen?

Este prima oară și este prima oară și când vin în Grecia. Am rămas plăcut surprins, îmi place foarte mult țara, colegii m-au primit foarte bine și este o atmosferă frumoasă la meciuri. Deci, chiar îmi place. Am rămas plăcut surprins și sunt condiții foarte bune. Este mai bine decât mă așteptam. Am jucat în cupă cu AEK Athena, au fost 30 de mii de oameni în tribună. Consider că am luat o decizie bună să vin aici.

Ai 2 goluri în 5 apariții în campionat. La câte reușite vrei să ajungi în acest sezon?

Eu m-am gândit că 10. În jur de 10 goluri și aș fi mulțumit. Eu încerc să dau totul, să ajut echipa cum pot. Am intrat și de pe bancă în astea două goluri pe care le-am dat. Dar, am fost foarte motivat, concentrat și imediat după ce am intrat am și reușit să marchez. Am văzut că nu sunt în primul „11”, dar nu am fost nemulțumit, am rămas concentrat. Am avut evoluții bune în mai toate meciurile, de aici și nominalizarea asta la jucătorul lunii.

Care este obiectivul tău la PAS Giannina?

În momentul de față, noi suntem pe locul 9, iar dacă ne uităm în clasament nu sunt puncte multe până la locul 6 în playoff. Anul trecut, echipa a jucat în playoff. Anul ăsta mi-aș dori foarte mult, dar am pierdut meciurile trecute puncte etape. Dar, zic eu, că sunt etape suficiente și cred că putem ajunge acolo să luptăm pentru locurile din playoff.

„Ăsta e marele meu regret la Craiova”

Ai vreun reget că ai părăsit-o pe FCU Craiova după ce ai pus umărul la promovarea echipei în primul eșalon?

Da, să fiu sincer. Mi-aș fi dorit să fac puțin mai mult decât am făcut. Cu toate că mulți spun că e suficient că am făcut destule, de la Liga 4 până la Liga 1. Dar, mi-aș fi dorit mai mult în Liga 1. Mi-aș fi dorit să prind un playoff. Ăsta e marele meu regret la Craiova, pentru că nu am reușit să prind playoff-ul sau să câștig ceva cu Craiova. Nu se știe niciodată. Am 28 de ani și sper să joc mulți ani de acum încolo. Poate voi mai juca vreodată la Craiova. Ăsta e visul meu cu ea. Să câștig un trofeu sau să joc în Conference, într-o cupă europeană. Le doresc, totuși, succes din suflet, pentru că am mulți prieteni acolo, pe lângă colegi, și le doresc tot binele din lume.

Croitoru a plecat, Paul Raducan este interimar, iar Mititelu încearcă să-l convingă pe Walter Zenga să preia echipa. Ce părere ai despre situația din Bănie?

Despre plecarea lui Croitoru nu vreau să comentez. La Craiova este un staff și în momentul de față de oameni profesioniști care își fac treaba foarte bine. Walter Zenga cred că este un om mare printre antrenori, mă refer la nivelul nostru din România. Dacă va reuși Mititelu să-l aducă pe Zenga, ar fi un lucru benefic pentru echipă și va urca în clasament cu siguranță. Dar, în afară de dânsul, cred că sunt destule nume care își doresc să antreneze Craiova, pentru că sunt condiții bune. Salariile sunt plătite la timp, baza este noua. Chiar cred că e un mediu bun pentru a face ceva în momentul de față.

„Bauza își va reveni cu siguranță”

Ai jucat și cu Bauza, și cu Andrea Compagno. Bauza a început în forță sezonul, dar s-a accidentat și nu a mai dat același randament. Compagno a fost transferat la FCSB. Crezi că se vor ridica cei doi la așteptări?

Da, cred că sunt doi jucători diferiți. Cred că Bauza e mai mult de spectacol, e un jucător talentat, care face spectacol. Andrea e cu totul alt jucător, e inteligent, are statisticile de partea lui. Bauza își va reveni cu siguranță și cred că va ajuta echipa, cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Mai sunt meciuri până la final, echipa poate să își revină, și el la fel. Acum, echipa nu trebuie să depindă într-un jucător. În lot sunt 20 de jucători. Eu cred că echipa nu joacă bine acum. Nu doar Bauza e bun, sunt mulți jucători buni acolo.

Are șanse Craiova la playoff?

Cred că depinde foarte mult de astea două meciuri până în pauza aceasta care va fi cu Campionatul Mondial. Dacă reușesc să câștige mai mult de 3 puncte, da. Dacă nu va lua niciun punct cu Steaua și CFR, nu cred că vor mai fi șanse.

Poți rezuma cei cinci ani petrecuți la Craiova într-un singur cuvânt?

Pot în două cuvinte. Un vis! Asta aș putea spune. Dacă ar fi să iau din momentul în care m-am dus în 2017, până în momentul în care am plecat, lucrurile s-au întâmplat în 80% din timp exact cum am planificat. Așa că nu mă pot declara decât mulțumit de acea perioadă. Pentru că atunci când începi din Liga 4 și spui că ajungi în prima ligă, e greu, doar spui. Dar noi am reușit. Obiectiv împlinit! Cele mai bune două cuvinte.

Carirea lui Claudiu Bălan

Claudiu Bălan și-a făcut junioratul la FCU Craiova, în 2014 a fost transferat definitiv la CS Mioveni, în 2015 a făcut pasul la FC Olt Slatina, iar în 2017 a revenit la trupa din Bănie, unde a pus umărul la promovarea echipei în primul eșalon la fotbal al României.

Atacantul a strâns 90 de apariții în tricoul formației de pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde a reușit să se impună pe tabelă de 25 de ori și să paseze decisiv în două situații, în aproape 5.782 de minute.