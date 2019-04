FILMUL COMPLET! Scene SOCANTE in Bulgaria: Moti, la un pas sa fie LINSAT de ultrasi! A plecat la vestiare sub SCUTURILE politiei! Un fan a RUPT acoperisul tunelului ca sa-l loveasca

Cosmin Moti n-o sa uite prea usor derby-ul de azi cu Levski.

Nu golul pe care l-a marcat din penalty in minutul 80 a fost cel mai important moment al serii pentru fundasul roman! De acolo a plecat nebunia! Moti s-a bucurat in fata peluzei lui Levski, iar ultrasii au innebunit! Au rupt gardurile si au fortat intrarea in teren! Au fost ciocniri violente cu politia! Moti a vazut apoi cartonasul rosu. N-a putut sa plece la vestiare fara escorta. Jandarmii l-au acoperit cu scuturile! Un fan de-al lui Levski a sarit pe acoperisul tunelului de acces si a rupt placajul in incercarea de a-l lovi pe fundasul Romaniei!