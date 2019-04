Faza ANULUI! A vrut sa intre in teren sa-l atace pe Moti, dar si-a luat o teapa URIASA! EPIC FAIL: ce a patit acest ultras :)))

Incidente serioase la derby-ul Levski - Ludogoret 0-2. Echipa romanilor Moti, Keseru, Dragos Grigore si Adi Popa s-a impus si e aproape de un nou titlu in Bulgaria.

Nebunia a inceput imediat dupa golul de 2-0 al lui Moti, din minutul 80. Fanii lui Levski au vrut sa intre in teren, nemultumiti ca fostul dinamovist s-a bucurat in fata lor.

Unul dintre ultrasi si-a luat insa o teapa colosala. A vrut sa intre in teren prin dreptul tribunei, dar acoperisul tunelului de acces in teren s-a rupt sub el. :))

One Levski fan even tried to invade the pitch walking ON the stadium tunnel at the National Stadium in Sofia before the tunnel roof collapsed... pic.twitter.com/kzl4VdQ68C