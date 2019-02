"E un rezultat mare de tot!" PAOK, neinvinsa pe terenul lui AEK Atena dupa ce a jucat 60 de minute cu un om in minus! Titlul, din ce in ce mai aproape

PAOK are un avans considerabil, desi a inceput campionatul cu minus la punctaj!

PAOK Salonic a incheiat la egalitate, 1-1, pe terenul celor de la AEK Atena in derby-ul echipelor care s-au luptat la titlu in sezonul trecut! Daca anul trecut, cei de la PAOK au pierdut titlul dupa derby-uri controversate, de data aceasta echipa lui Razvan Lucescu a reusit imposibilul!

Mauricio a deschis scorul pentru PAOK inca din minutul 10, insa Leo Jaba a primit 2 cartonase galbene in 11 minute si a parasit terenul inca din minutul 32. Fortata sa joace in 10 mai bine de o repriza, PAOK a rezistat pana in minutul 74, cand Ezequil Ponce a egalat. Scorul final a fost 1-1 iar PAOK ramane lider detasat, cu 51 de puncte, 6 mai mult decat Olympiakos si 14 peste AEK.

"E un rezultat mare de tot in conditiile in care am jucat atat de mult cu un om in minus. Ne pastram avantajul fata de locul al doilea. Putea fi o diferenta mai mare daca nu incepeam campionatul cu o penalizare de doua puncte. Am jucat aproape perfect. Am facut o singura greseala care le-a permis celor de la AEK sa marcheze. Jucatorii mei au dat totul!" a spus Razvan Lucescu dupa partida.