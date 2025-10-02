După un start discret la PSV Eindhoven, Dennis Man a început să aibă realizări la PSV Eindhoven. În weekend, imediat după intrarea pe teren, a pasat decisiv la golul de 2-1 din partida de campionat cu Excelsior, iar la duelul cu Bayer Leverkusen (1-1) din Champions League a fost titularizat și a oferit un assist pentru Ivan Perisic. Din nefericire pentru român, reușita a fost ulterior anulată de VAR pentru un ofsaid.

Dennis Man, elogiat de experții din Olanda, după prima titularizare în Champions League



Man a jucat 73 de minute contra lui Bayer Leverkusen, iar după meci a primit laude din partea experților din Olanda. Fostul jucător și antrenor Hans Kraay Jr. (65 de ani) a recunoscut că inițial nu a fost impresionat de fotbalistul român.



"Sincer să fiu, am avut dubii în legătură cu Man. Mă întrebam care sunt calitățile sale, dar acum încep să observ câte ceva: piciorul său stâng și o accelerare bună. Începe să se vadă că nu e un transfer rău", a spus Hans Kraay Jr., la ESPN, potrivit Soccernews.



Danny Koevermans (46 de ani), fost atacant la PSV Eindhoven și campion al Olandei în 2008, a evidențiat și el câteva dintre calitățile lui Dennis Man.



"Man chiar are calitate la finalizare. Nu am prea văzut asta încă, dar are această calitate. A jucat la Parma și a reușit un număr bun de goluri acolo", a spus și Koevermans.

Următoarea apariție a lui Dennis Man în tricoul lui PSV Eindhoven ar putea fi sâmbătă, de la 21:00, contra lui Zwolle, în runda a opta din Eredivisie.

