Andrei Rațiu a primit trofeul FibraComoUnRayo acordat celui mai rapid jucător al lui Rayo Vallecano din luna februarie. Internaționalul român a atins o viteză de 35.7 km/h și l-a depășit pe Alvaro Garcia.

Andrei Rațiu: ”De când am început să joc sunt la cel mai înalt nivel!”

De fapt, Rațiu a fost cel mai rapid jucător din La Liga în luna februarie. Cu acest prilej, internaționalul român a acordat și un scurt interviu. Fundașul lateral curtat de Barcelona a mărturisit că simte că a atins cel mai bun nivel la Rayo Vallecano și a recunoscut că se simte confortabil la echipa de pe locul 9 din La Liga.

De asemenea, Rațiu a mărturisit că visează la o calificare în cupele europene alături de Rayo Vallecano, dar rămâne cu picioarele pe pământ și se gândește doar la îndeplinirea obiectivului, menținerea în prima ligă.

”Am văzut că l-am depășit pe Alvaro Garcia și sunt fericit. Am revăzut acel gol cu Sevilla și a fost într-adevăr un gol frumos. Am fost norocos și a intrat în plasă. Sunt la cel mai înalt nivel de când am început să joc la Rayo Vallecano și mă simt bine aici.

Sper că vom ajunge în Europa. Putem visa, dar trebuie să fim conștienți care este principalul nostru obiectiv”, a declarat Andrei Rațiu, conform Union Rayo.

În final, fundașul le-a făcut o declarațiie de dragoste celor de la Rayo Vallecano, dar și suporterii formației din Vallecas: ”Pentru mine, Rayo este o familie. Grupul și fanii sunt incredibili, aș numi Rayo o familie”, a adăugat fundașul lateral.

Andrei Rațiu a vorbit în sfârșit despre transferul la Barcelona



După victoria României în fața reprezentativei din San Marino, Andrei Rațiu a vorbit și despre un eventual transfer la Barcelona:

„Încă am contract 3 ani. Nu mă uit mai încolo de echipa mea, ar fi o lipsă de respect. Știu că sunt într-un sezon bun, joc în La Liga și mă urmăresc multe echipe. Sper să termin cât mai bine. Mă bucur că fanii ne susțin și sper să fie tot așa în continuare”, a declarat Andrei Rațiu la Digi Sport.