Parma se află pe loc de retrogradare, 18, cu doar 20 de puncte strânse în primele 25 de etape.

Alessandro Melli: ”Man are mari probleme de continuitate!”

Alessandro Melli, fostul atacant al Parmei, a vorbit despre forma din ultima vreme a lui Dennis Man. Chiar dacă a impresionat în debutul sezonului, internaționalul român a avut prestații modeste în ultima vreme și a fost pus la zid în presa italiană.

Melli este însă convins de calitatea lui Dennis Man, dar crede că fotbalistul român se confruntă cu o problemă în ceea ce privește constanța. Fostul fotbalist crede că un transfer la Fiorentina l-ar fi ajutat pe Man să depășească această problemă, dar, având în vedere că mutarea nu s-a concretizat, Melli spune că internaționalul român trebuie să se maturizeze.

”Man este un jucător care are calitate, dar care are mari probleme de continuitate. Poate Fiorentina l-ar fi făcut să se trezească, dar așa, luând toate lucrurile în considerare, cred că băiatul mai are nevoie să se maturizeze”, a spus fostul atacant, conform parmalive.com.

De altfel, Melli a vorbit și despre pericolul retrogradării care o pândește pe Parma. Fostul atacant trecut și pe la AC Milan i-a dat și un sfat lui Cristi Chivu, noul antrenor al ”Cruciaților”.

”Parma și Empoli îmi par a fi echipele aflate în dificultate, chiar dacă nici Verona nu este departe. Poate în ceea ce privește calitatea, Parma are ceva în plus, dar mi se pare că până acum a jucat precum o echipă mare, fără a fi conștientă de pericolul retrogradării. Celelalte echipe mi se par mai puțin nepăsătoare, se zbat să aducă acasă chiar și un punct. Sper că Cristi Chivu a înțeles acest lucru și îl poate transmite echipei”, a adăugat Melli.

Ce a spus Cristi Chivu despre Dennis Man la prima sa conferință de presă la Parma

Jurnaliștii italieni l-au întrebat pe Chivu și despre Dennis Man, iar antrenorul Parmei a avut un mesaj clar pentru internaționalul român.

"Dennis, la fel ca ceilalți, trebuie să muncească mult și să arate responsabilitate. Este un jucător important, însă se află într-un declin din luna decembrie. Obiectivul nostru este să îl readucem în formă și să redevină jucătorul pe care îl știam.

Ce am văzut de la el la începutul sezonului nu este suficient. Vreau mai mult de la Man pentru că știu că are potențial", a spus Chivu.