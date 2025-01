Moldovan a prins transferul carierei în urmă cu un an, când Atletico Madrid l-a cumpărat de la Rapid pentru 800.000 de euro. Portarul român a mers sub comanda lui Diego Simeone cu statutul clar de rezervă a lui Jan Oblak și nu a apucat să joace în nicio partidă oficială.

Jan Oblak: "Horațiu Moldovan, un om grozav și un portar bun"



În urmă cu cinci luni, Horațiu Moldovan a fost împrumutat de Atletico Madrid la Sassuolo, unde goalkeeper-ul are prestații solide și visează la promovarea în Serie A. Gruparea neroverde este lider în eșalonul secund din Italia.



Jan Oblak, unul dintre cei mai buni portari din lume în ultimul deceniu, l-a descris în câteva cuvinte pe fostul său coleg de la Atletico Madrid și a transmis că se bucură pentru Horațiu Moldovan, care acum are ocazia de a apăra constant.



"Horațiu este un om grozav, un portar bun. Nu a fost mult cu noi, doar jumătate de sezon, dar sunt foarte fericit pentru el deoarece acum joacă în Italia și o face foarte bine", a spus Jan Oblak, într-un interviu acordat vlogger-ului Myddas.



Întrebat care sunt fotbaliștii români pe care îi mai cunoaște, Oblak răspuns: "Moldovan a fost singurul român cu care am jucat, dar știu că mai este un român la Rayo, Rațiu, care este foarte rapid. Știu și foști jucători, cum ar fi Adrian Mutu sau Chivu".

Horațiu Moldovan, desemnat cel mai bun jucător în eșecul lui Sassuolo de pe terenul celor de la Spezia

Lider autoritar în Serie B, Sassuolo a suferit vineri doar al treilea său eșec din acest sezon. Spezia, a treia clasată, a deschis scorul încă din minutul 8, după un șut puternic al lui Luca Vignali la colțul scurt, care l-a luat prin suprindere pe Horațiu Moldovan.

Samuele Mulattieri a egalat pentru Sassuolo în minutul 35, însă același Luca Vignali a reușit să o readucă pe Spezia în avantaj cu un sfert de oră înainte de final. De această dată, lui Moldovan nu i se poate reproșa ceva.



Deși a fost considerat vinovat pentru încasarea primului gol, Moldovan s-a revanșat cu mai multe intervenții spectaculoase. În total, 6 parade, iar antrenorul de la Spezia l-a desemnat pe român jucătorul meciului.



"Am făcut un meci foarte bun și am câștigat de o manieră categorică. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 1-1, însă am avut foarte multe ocazii, iar Sassuolo a marcat la singura. Cred că cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul lui Sassuolo", a spus Luca D'Angelo, antrenorul celor de la Spezia.



Sassuolo News l-a notat cu 6,5 pe Moldovan: "Nu a fost lipsit de vină la primul gol al lui Vignali. Șutul a fost puternic și i-a dat mâinile peste cap, însă nu a părut o execuție imparabilă. Totuși, în minutul 26 se revanșează, plonjează ca o felină și respinge lovitura de cap din apropiere a aceluiași Vignali. A fost bun la toate șuturile de la distanță ale adversarilor", au scris italienii.



Pentru Horațiu Moldovan a fost doar al doilea eșec din acest sezon. Sassuolo va rămâne lider în Serie B și după această etapă, cu 52 de puncte, 5 peste Pisa (un meci mai puțin) și 7 peste Spezia.