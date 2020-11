Ronaldo nu va juca cu pentru Juventus in meciul cu Benevento! Cum a motivat Pirlo decizia! Romanul Dragusin face parte din lot

Andrea Pirlo a anuntat absenta din lot a internationalului portughez.

Antrenorul lui Juventus a luat decizia de comun acord cu Ronaldo ca acesta sa fie odihnit in partida de astazi contra lui Benevento. Cristiano are un inceput formidabil de sezon, marcand noua goluri in sapte meciuri in toate competitiile. El a transformat 75% din sansele de gol pe care le-a avut, fiind lider in Italia la acest capitol.

Ronaldo a revenit de curand in lotul lui Juventus dupa ce a fost infectat cu COVID.

"A fost planificat ca el sa nu fie in lot pentru meciul cu Benevento. Cristiano Ronaldo se va odihni deoarece se simtea obosit dupa atatea meciuri, asa ca am luat decizia de comun acord", a declarat Pirlo pentru Juventus TV.

In lotul pentru partida cu Benevento se afla si Radu Dragusin. Andrea Pirlo se confrunta cu probleme importante de lot dupa accidentarile lui Chiellini si Demiral.