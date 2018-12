Colectia costisitoare a lui Marius Niculae! Dezvaluire senzationala de la cosmarul cu Slovenia: "Nimeni nu credea, il am si acum!"

Marius Niculae isi cauta costum pentru nunta prietenului Cristiano Ronaldo.

Isi aminteste cu tristete cA romanii erau atat de siguri de calificarea la mondialul din 2002, incat Federatia comandase deja costumele. De revelion, Marius Niculae se incalzeste pentru nunta prietenului Ronaldo, cu care a impartit camera la Lisabona.

Reporter: Cine face nunta mai repede, tu sau Cristiano Ronaldo?

Marius Niculae: Cristiano deja a punctat-o

Reporter: Cand il aduci pe Cristiano in Romania?

Marius Niculae: Probabil cand se va lasa de fotbal

Reporter: Cate costume ai acasa?

Marius Niculae: Am foarte multe costume. Am vreo 20 si ceva momentan. Am unul de la echipa nationala care era pregatit pentru deplasarea noastra la Mondiale. Ne facusera deja costumele pentru ca nimeni nu credea ca nu o sa ne calificam cu Slovenia.

Reporter: Ce ai facut cu costumul?

Marius Niculae: I l-am dat cadou lui tata ce sa fac?!

Pana la urmatorul mondial, nationala va incerca sa se califice la Euro. La anul se pun in vanzare biletele la Europeanul din 2020, de la Bucuresti.

"Sper sa fie Romania sa am cu cine sa tin. Si daca nu se va califica tot imi voi lua bilete" mai spune Marius Niculae.