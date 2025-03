Formația pregătită de Barry Ferguson a fost învinsă, pe teren propriu, scor 1-2, după o primă repriză de coșmar.

Ianis Hagi, schimbat la pauza meciului

În prima repriză, Motherwell a marcat de două ori, prin Armstrong și Sparrow, iar antrenorul lui Rangers a făcut nu mai puțin de trei modificări la pauză.

Ianis Hagi, Robin Propper și Hamza Igamane au fost cei lăsați pe bancă de Barry Ferguson.

Potrivit SofaScore, internaționalul român a fost notat cu 6.9, cu mult peste cel mai slab jucător de pe teren, Cyriel Dessers, notat cu 5.8.

Marele defect al lui Ianis Hagi, evidențiat de fostul șef al scouterilor de la Manchester United

În dialog cu Football Insider, Mike Brown, fostul șef al scouterilor de la Manchester United și Blackburn, a comentat speculațiile legate de prelungirea contractului lui Ianis Hagi cu Rangers. Și, pornind de aici, a enumerat atât calitățile, cât și defectele internaționalului român.

„Am auzit că Rangers e decisă să-i ofere un nou contract. Îmi amintesc că am auzit de Hagi, acum vreo două sezoane. Apoi, l-am și văzut jucând și e clar că e talentat. Problema e că are acest stil de a se plimba pe teren, care presupune ca ceilalți să-i dea mingea. Pentru că nu el va alerga după ea. Când ai asemenea jucători în echipă, tot timpul o să fii expus, vulnerabil. El (n.r. – Ianis Hagi) poate să facă ceva special, după care dispare din joc și e ca și cum ai juca în zece, cu un om în minus“, a fost „radiografia“ lui Mick Brown pentru Ianis Hagi.

Acesta a explicat apoi cum vor analiza cei de la Rangers continuarea negocierilor cu internaționalul român pentru un nou contract.

„În primul rând, trebuie să stabilească rolul lui în echipă. Treaba aceasta trebuie pusă în balanță în această discuție. Pentru că o altă problemă, la Rangers, e legată de situația lor financiară. Dacă îi dau drumul lui Hagi, atunci trebuie să cheltuiască bani pentru aducerea unui înlocuitor. Și cred că cei de la Rangers preferă să-l păstreze pe Hagi și să folosească banii pentru problemele apăsătoare ale clubului. Să pierzi un jucător de bază, când ai probleme financiare, e o mare lovitură. Și acest aspect va conta în cazul lui Ianis Hagi. Sunt sigur că decizia e analizată acum, dar mă aștept ca Rangers să facă tot posibilul pentru a-l păstra pe Hagi, în loc să-l piardă gratis. În niște condiții normale, șefii clubului ar fi gândit mai mult la această decizie dar, la cum stau lucrurile acum, ei nu-și permit să piardă jucătorii de bază, gratis“, a încheiat Mick Brown.