Anunt de ULTIMA ORA in Anglia! Transfer DEFINITIV pentru Costel Pantilimon: "Fundatia perfecta pentru o echipa!"

Costel Pantilimon isi continua cariera in Anglia.

Pantilimon nu mai este dorit la Watford, care l-a imprumutat toamna trecuta la Deportivo la Coruna. In Spania, Pantilimon a aparat doar 6 meciuri, iar apoi a plecat la Nottingham Forest in liga a doua engleza.

Se pare ca Pantilimon si-a gasit in sfarsit locul, iar acum fosta campioana a Europei vrea sa-l transfere definitiv. Dupa ce s-a salvat de la retrogradare, echipa antrenata de Aitor Karanka promite restructurari masive, iar Pantilimon e privit ca fundatia pentru noua echipa.



"Costel Pantilimon are o prezenta fizica impunatoare. In plus, nu tace niciodata. E o figura impozanta in poarta si punctul ideal de pornire. Fundatia perfecta pentru orice echipa", spune Kenny Burns, legenda clubului.



"Clubul promite un proiect serios, sunt entuziasmat de vestile venite din partea conducerii. Vrem sa aducem chiar si 10 jucatori daca vom reusi", a spus Karanka.

El a subliniat importanta transferurilor definitive pentru Lee Tomlin (Cardiff), Costel Pantilimon (Watford) si Jack Colback (Newcastle),, potrivit nottinghampost.com.

13 meciuri a aparat Pantilimon pentru Nottingham Forest.