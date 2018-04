BREAKING NEWS: OFICIAL: o semifinalista de Champions League a facut oferta pentru Razvan Marin! Raspunsul lui Standard

AS Roma a facut o propunere concreta de transfer pentru Razvan Marin!

La Derniere Heurre arunca bomba in editia printata de astazi! Marin e curtat insistent de Roma, care a facut oferta de 7 milioane de euro pentru a-l lua. Suma a fost considerata insuficienta de Standard. Belgienii au transmis ca sunt deschisi la negocieri, insa vor mai multi bani pentru mijlocasul roman!

Constienti ca mijlocasul de 21 de ani trebuie recompensat pentru forma buna pe care a aratat-o in acest sezon, sefii lui Standard vor acum sa-i mareasca salariul. Astfel, Marin nu ar mai forta plecarea in vara si ar astepta decizia clubului in privinta sa.

Razvan Marin a semnat cu Standard acum un an si jumatate. Echipa din Liege i-a platit lui Hagi 1,5 milioane de euro in schimbul sau. Marin are contract in Belgia pana in 2021.