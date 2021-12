Antrenorul Sampdoriei sare în apărarea lui Drăgușin: "Nu mi se pare corect!". Ce s-a întâmplat la ultimul meci

Echipa fotbalistului român a deschis scorul după mai puțin de 40 de secunde, Manolo Gabbiadini reușind să înscrie pentru Sampdoria. Drăgușin a fost introdus în minutul 61, când i-a luat locul fundașului dreapta Bereszynski, accidentat.

Radu Drăgușin, apărat de antrenorul Sampdoriei

Venezia a reușit să egaleze în minutul 86. Adrien Silva a degajat greșit la mijlocul terenului și le-a permis oaspeților să scape pe contraatac. Drăgușin a fost surprins de eroarea coechipierului său, iar zona în care ar fi trebuit să se afle a rămas descoperită. Thomas Henry a avansat spre care careul advers și a marcat cu un șut splendid, de la aproximativ 18 metri.

La finalul partidei, Roberto D'Aversa, antrenorul Sampdoriei, a explicat de ce l-a introdus pe Radu Drăgușin și a subliniat că nu a fost vina românului pentru primirea golului din finalul jocului.

"Bereszynski a avut probleme la pauză, dar nu cred că din cauza lui Drăgușin am ratat astăzi victoria. Nu mi se pare corect să îl facem pe el responsabil. N-are sens să vorbim despre asta. Dacă am fi fructificat cele trei ocazii uriașe din startul reprizei secunde, am fi vorbit despre un rezultat total diferit", a spus Roberto D'Avera, potrivit TuttoMercatoWeb.com.

Împrumutat de la Juventus până la finalul sezonului actual, Radu Drăgușin a înregistrat în această seară meciul cu numărul 11 în tricoul Sampdoriei - 10 în Serie A și unul în Cupa Italiei.

Sampdoria ocupă locul 19 în Serie A, cu 19 puncte, la nouă lungimi peste zona roșie, iar în ultima etapă din 2021, miercuri, de la 19:30, va înfrunta AS Roma, în deplasare.