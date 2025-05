Deși jucătorul de 27 de ani este curtat intens de cluburi precum FC Barcelona, Aston Villa (unde Monchi l-a urmărit personal) și AS Roma, Villarreal are un as în mânecă. Potrivit cotidianului Marca, clubul prezidat de Fernando Roig deține încă 50% din drepturile federative ale lui Rațiu. Această situație datează din 2021, când Rațiu a plecat liber de contract la SD Huesca, iar Villarreal, conștientă de potențialul său, a păstrat jumătate din drepturile sale.



Clauză de răscumpărare infimă, profit uriaș la orizont



Mai mult, Villarreal beneficiază de o clauză de răscumpărare fixată la puțin peste 7 milioane de euro. Aceasta este o sumă considerabil sub valoarea de piață a jucătorului, estimată de portalul Transfermarkt la aproximativ 12 milioane de euro, și la ani lumină de clauza sa de reziliere de la Rayo Vallecano, care se ridică la 25 de milioane de euro. Cu un contract valabil cu Rayo până în iunie 2028, orice alt club ar trebui să negocieze aprig sau să achite o sumă considerabilă pentru a-l transfera.



Pentru Villarreal, achiziționarea lui Rațiu la prețul de 7 milioane de euro ar reprezenta o adevărată lovitură. Echipa antrenată de Marcelino Garcia Toral caută soluții pentru flancul drept al apărării, mai ales că veteranul Kiko Femenia (34 de ani) își încheie contractul pe 30 iunie, iar negocierile pentru prelungire, deși în curs, nu s-au finalizat. În plus, Juan Foyth a fost reprofilat ca fundaș central.



Interesant este că, și în cazul în care un alt club ar reuși să-l transfere pe Andrei Rațiu, Villarreal tot ar ieși în câștig, urmând să încaseze jumătate din suma de transfer plătită celor de la Rayo Vallecano. Oricum ai privi situația, pentru "Submarinul Galben", Andrei Rațiu reprezintă o afacere de neratat în această vară.