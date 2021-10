Alex Dobre, din nou decisiv pentru Dijon! Al doilea meci la rând când românul marchează golul victoriei

Cu toate că Dijon a retrogradat în eșalonul secund, Alex Dobre (23 ani) a decis să continue alături de clubul francez, având contract până în 2024.

Iar în ultimele două meciuri, românul a câștigat 6 puncte pentru echipa sa. După golul victorie din etapa a 12-a, contra lui Amiens, 1-0, în ultimul minut, Dobre a izbutit să încrie decisiv și contra lui Grenoble, 2-1.

În minutul 75, Cheick Traore i-a centrat ideal la colțul lung, iar atacantul îl învinge pe portarul advers.

„Ești un jucător foarte bun, continuă tot așa”

În sezonul trecut, când evolua în Ligue 1, Alex Dobre a avut șansa de a juca împotriva starurilor lui PSG. Românul a fost lăudat de Kimpembe și Marquinhos, ambii lăudându-l.

"M-am simțit excelent, sunt fericit că am intrat foarte bine. M-am gândit că trebuie să-mi fac treaba individual, să iau acțiuni, să driblez, să pasez, chiar dacă era 3-0 când am intrat. Am fost aproape și de assist. Am simțit că am spații, că pot să driblez. În prima parte au facut un pressing foarte bun, au accelerat serios ca să marcheze, iar dupa cred că s-au mai relaxat.

Am luat tricou de la Kimpembe si Marquinhos, de la ambii fundași centrali. Mi-au zis ambii: 'You are a very good player, keep going' (Ești un jucător foarte bun, continuă tot așa). Am făcut schimb cu Marquinhos, iar Kimpembe, care promisese initial, i l-a dat unui prieten. I-am zis că e ok, dar a venit cu tricoul la vestiar”, a declarat Dobre pentru digisport.